Renault Kwid tem preço reduzido e se mantém como zero mais barato do país

A Renault anunciou, nesta quarta-feira (26/8), a linha de 2027 do modelo Kwid. Com redução de R$ 11,6 mil nos preços, o hetch manterá a posição de carro zero mais barato do Brasil. Em 2026, tinha como custo base R$ 82.690 mil. Dessa vez, custará R$ 71.190 mil, com variações que chegarão até R$ 84.890 mil, segundo anunciou a empresa.

O preço base é consideravelmente superior ao de outros modelos concorrentes. O Fiat Mobi, o segundo carro mais barato do Brasil, abre os valores em R$ 85.490 mil. Já o Citroen C3, em R$ 88.990 mil.

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O Kwid ainda chegará com diversas mudanças. O novo visual acompanha um ganho de tamanho da central de multimídia, que saiu de 8 para 10,1 polegadas. A parte dianteira do veículo é que ganhou mais alterações.

A grade de entrada de ar foi afinada, e ganhou mais plástico preto fosco. Em 2026, os faróis, que agora tem destaque reduzido com a subida da grade a partir dos para-choques, eram envoltos por peças da cor da carroceria.

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A logo atualizada da Renault também estará presente. O emblema tem linhas mais finas e não contará com o habitual preenchimento interno, em cores mais claras. O símbolo mais recente já tem sido utilizado em outros modelos da marca. O volante, além disso, passará a ter botões para o controle da central multimídia e do painel digital.

O tamanho do porta-malas foi mantido: 290 litros. Da mesma forma, o porte e o motor do novo modelo são os mesmos da versão anterior.