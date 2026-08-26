Itaú e Nubank lideram ranking das marcas mais valiosas do Brasil

Inovação, inteligência artificial e serviços digitais destacam a ascensão e o valor das marcas financeiras no Brasil - (crédito: Flow)

O Itaú Unibanco e o Nubank ocupam as duas primeiras posições entre as marcas mais valiosas do Brasil, segundo um ranking da Kantar divulgado nesta quarta-feira (26/8). O estudo aponta o domínio de empresas de serviços financeiros, operadoras de telecomunicações e fabricantes de bebidas no topo da lista.

Pelo segundo ano consecutivo na liderança, o Itaú atingiu US$ 13,2 bilhões em valor de marca, um crescimento de 79% em relação a 2024. O banco se destaca pela renovação de sua identidade e pelos investimentos em inteligência artificial.

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O Nubank subiu três posições e alcançou o segundo lugar, com a expansão mais expressiva entre as empresas analisadas: 162% em dois anos, chegando a US$ 12,024 bilhões. Campanhas associadas às séries "Friends" e "Game of Thrones", além da oferta de serviços premium e do NuCel, ajudaram a reforçar a imagem da fintech. Claro, Brahma e Vivo completam as cinco primeiras colocações.

Outros destaques do setor financeiro

O setor financeiro também teve novas marcas entre as 50 maiores. O Inter estreou no grupo em 37º lugar, avaliado em US$ 555 milhões, enquanto a Stone apareceu na 40ª colocação, com valor de marca de US$ 451 milhões.

Outras instituições financeiras bem posicionadas no ranking incluem:

Bradesco: 6ª posição

Caixa Econômica: 12ª posição

Banco do Brasil: 19ª posição

Juntas, as 50 marcas brasileiras mais valiosas somam US$ 101,1 bilhões, um avanço de 22% em comparação com a avaliação de dois anos atrás.

O ranking Kantar BrandZ estima o quanto o valor de um negócio está associado à força da marca para influenciar os consumidores. A metodologia utiliza uma base global de 5,6 bilhões de pontos de dados, 4,6 milhões de entrevistas e analisa 22.392 marcas em 54 mercados.

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.