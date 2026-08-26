Itaú e Nubank lideram ranking das marcas mais valiosas do Brasil

O Itaú Unibanco e o Nubank ocupam as duas primeiras posições entre as marcas mais valiosas do Brasil, segundo um ranking da Kantar divulgado nesta quarta-feira (26/8). O estudo aponta o domínio de empresas de serviços financeiros, operadoras de telecomunicações e fabricantes de bebidas no topo da lista.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Pelo segundo ano consecutivo na liderança, o Itaú atingiu US$ 13,2 bilhões em valor de marca, um crescimento de 79% em relação a 2024. O banco se destaca pela renovação de sua identidade e pelos investimentos em inteligência artificial.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Leia Mais
-
Itaú Unibanco se torna empresa mais valiosa da B3 e desbanca Petrobras
-
Por que Itaú demitiu cerca de mil funcionários que trabalhavam de casa
-
Caixa está entre as organizações públicas mais transparentes, diz TCU
O Nubank subiu três posições e alcançou o segundo lugar, com a expansão mais expressiva entre as empresas analisadas: 162% em dois anos, chegando a US$ 12,024 bilhões. Campanhas associadas às séries "Friends" e "Game of Thrones", além da oferta de serviços premium e do NuCel, ajudaram a reforçar a imagem da fintech. Claro, Brahma e Vivo completam as cinco primeiras colocações.
Saiba Mais
- Economia Ex-dono da Reag propõe delação e pode ampliar pressão sobre Vorcaro
- Economia Grupo Habib's entra em recuperação judicial
- Economia Luiza Trajano associa crise no varejo a juros altos e avanço das bets
- Economia Dívida pública cresce em julho e chega a R$ 9,28 trilhões, indica Tesouro
- Economia Impostos sobre exportação de combustíveis impulsionam arrecadação em julho
- Economia Fim da escala 6x1 teria ganhos sociais maiores que custos, diz ministro
Outros destaques do setor financeiro
O setor financeiro também teve novas marcas entre as 50 maiores. O Inter estreou no grupo em 37º lugar, avaliado em US$ 555 milhões, enquanto a Stone apareceu na 40ª colocação, com valor de marca de US$ 451 milhões.
Outras instituições financeiras bem posicionadas no ranking incluem:
-
Bradesco: 6ª posição
-
Caixa Econômica: 12ª posição
-
Banco do Brasil: 19ª posição
Juntas, as 50 marcas brasileiras mais valiosas somam US$ 101,1 bilhões, um avanço de 22% em comparação com a avaliação de dois anos atrás.
O ranking Kantar BrandZ estima o quanto o valor de um negócio está associado à força da marca para influenciar os consumidores. A metodologia utiliza uma base global de 5,6 bilhões de pontos de dados, 4,6 milhões de entrevistas e analisa 22.392 marcas em 54 mercados.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.