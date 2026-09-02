Produção industrial cresce 0,2% em julho, mas recua 0,5% em um ano, diz IBGE

A produção de bens de consumo semi e não duráveis aumentou 0,5% - (crédito: CNI/Divulgação)

A produção industrial brasileira cresceu 0,2% em julho, na comparação com junho, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (2/9). O resultado interrompeu uma sequência de dois meses consecutivos de queda.

Apesar do avanço mensal, a indústria registrou retração de 0,5% em relação a julho de 2025. O resultado interrompeu uma sequência de quatro meses seguidos de crescimento na comparação anual.

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No acumulado de 2026, a produção industrial apresenta alta de 1,1%. Considerando os 12 meses encerrados em julho, o avanço é de 0,6%. Entre as grandes categorias econômicas, três dos quatro segmentos pesquisados registraram crescimento em julho ante junho. A principal alta foi de bens de consumo duráveis, com avanço de 3,2%, seguida por bens de capital, que cresceram 2,4%.

A produção de bens de consumo semi e não duráveis aumentou 0,5%. Já os bens intermediários foram a única categoria a apresentar queda, com recuo de 0,2%. Entre as 25 atividades industriais analisadas pelo IBGE, 13 tiveram aumento na produção em julho. O principal destaque foi o setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, que avançou 12,2%.