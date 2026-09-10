Hotmart traz Terry Crews ao Brasil para evento de marketing digital

Evento ocorre anualmente em Belo Horizonte e reúne criadores de conteúdo de diversos países da América Latina. - (crédito: Hotmart/Divulgação)

Belo Horizonte – Com foco em conteúdos voltados para estratégias de empreendedorismo digital, a 11ª edição do Hotmart Fire – maior festival de marketing on-line da América Latina – começa nesta quinta-feira (10/9). Realizado no Expominas, principal centro de exposições da capital mineira, o evento reúne 140 palestrantes em três dias de atividades e deve receber mais de 10 mil participantes.

Em 2026, a principal atração do evento é a participação do ator, comediante e empresário Terry Crews, conhecido principalmente pelos papéis de “Julius”, em Todo Mundo Odeia o Chris, e “Latrell Spencer”, em As Branquelas, além de participações em diversas outras produções de Hollywood.

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Para além dos papéis consagrados pelo público, o ator promete levar sua experiência e seu carisma aos palcos do festival nesta sexta-feira (11), em um painel conduzido pelo apresentador do Flow Podcast, Igor 3K.

O autor norte-americano Ryan Deiss, coautor do best-seller Marketing Digital para Leigos (2019), escrito em parceria com Russ Henneberry, também está confirmado entre os palestrantes. A programação inclui ainda a atriz e empresária Giovanna Antonelli, conhecida principalmente por novelas da Rede Globo, como O Clone, Beleza Fatal e Laços de Família.

Um dos principais temas do evento é o uso da inteligência artificial no setor. Dados levantados pela própria Hotmart apontam que produtos digitais relacionados à IA movimentaram mais de R$ 200 milhões em vendas na plataforma entre agosto de 2025 e julho de 2026, o que representa uma alta de 354% em relação aos dois anos anteriores.

Criada em 2011, em Belo Horizonte, por João Pedro Resende e Mateus Bicalho, a Hotmart conta atualmente com mais de 250 mil empreendedores digitais ativos em todo o mundo, além de 1,6 mil funcionários e escritórios em seis países. A empresa é uma das 22 startups brasileiras classificadas como “unicórnios” — termo usado para empresas privadas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão.

*O repórter viajou a convite da Hotmart

