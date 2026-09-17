MJSP lança segunda fase de operação que mira celulares roubados

Em dez dias de ações, foram recuperados 9.989 celulares, realizadas 396 prisões em flagrante e fiscalizados 601 estabelecimentos comerciais - (crédito: Divulgação/Receita Federal)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) realizou a 2ª fase da Operação Última Chamada, que mira a venda ilegal de celulares furtados e de outros produtos clandestinos. As ações ocorreram por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com auxílio da Receita Federal, em oito estados. Ao todo, 67 servidores atuaram na fiscalização de 72 pontos de venda de aparelhos comercializados irregularmente.



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A operação tem caráter permanente e, nesta segunda edição, o foco é a fiscalização de estabelecimentos comerciais que vendem celulares de forma irregular, incluindo aparelhos relacionados a crimes e produtos que apresentam irregularidades de origem ou problemas junto à Receita Federal, à Receita Estadual e ao Procon. Segundo o MJSP, a iniciativa tem ainda o objetivo de ampliar o controle sobre a cadeia de comercialização e combater práticas ilegais que alimentam esse mercado.

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De acordo com os agentes, além da revenda de celulares roubados, esses estabelecimentos também se dedicam a outras atividades ilícitas, como a venda de aparelhos de televisão pirata, as chamadas “TV Box”, e de celulares que não foram regularmente importados.



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A primeira edição, realizada em agosto, conseguiu recuperar 9.989 celulares, além de resultar em 396 prisões em flagrante e na fiscalização de 601 estabelecimentos comerciais, em dez dias de operação. Também foram enviadas 51.604 notificações a pessoas que estavam em posse de aparelhos identificados como objetos de crime.

Na tarde desta quinta-feira (17/9), representantes do MJSP e da Receita Federal detalham o balanço das ações realizadas no estado do Rio de Janeiro, além de apresentarem informações sobre as medidas adotadas no âmbito da operação, que também reúne outros órgãos federais e forças de fiscalização.