Bets no Brasil: Durigan diz que não há decisão tomada ainda

O governo estuda formas de diminuir o impacto das apostas esportivas, as bets, no comprometimento da renda familiar. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a preocupação central é o custo de vida e a preservação do orçamento da população.
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Durigan afirmou que R$ 62 bilhões saem das famílias para as bets, um valor que deixa o governo desconfortável. "Enquanto ainda vemos R$ 62 bilhões saindo das famílias para as bets, gente não ficamos confortáveis e seguimos trabalhando para que diminuamos o impacto no comprometimento de renda das famílias", declarou.
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O ministro disse, nesta quinta-feira (17/9), que ainda não há uma decisão sobre a proibição ou uma restrição mais radical da atividade no país. A discussão sobre o tema está inserida no esforço do governo para amortecer a alta de preços, como foi feito com os combustíveis.
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"Então não tem nenhuma decisão tomada, quando tiver decisão tomada nós vamos anunciar, mas o que eu estou dizendo é que seguimos muito preocupados com o custo de vida e com preservar a renda das famílias brasileiras", afirmou o ministro.
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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