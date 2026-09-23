Inflação pelo IPC-S acelera para 0,52% na terceira quadrissemana de setembro

Três das oito classes de despesa que compõem o índice registraram aceleração no período - (crédito: Flow)

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,52% na terceira quadrissemana de setembro, ante alta de 0,49% na segunda medição do mês, segundo dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (23/9). Com o resultado, o indicador acumula alta de 3,80% nos últimos 12 meses.

Três das oito classes de despesa que compõem o índice registraram aceleração no período. A maior contribuição para o resultado veio do grupo Alimentação, cuja taxa passou de 0,21% para 0,58%. Também houve avanço em Educação, Leitura e Recreação, de -1,34% para -1,12%, e Vestuário, de 0,06% para 0,30%.



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Entre os grupos que registraram desaceleração estão Despesas Diversas, cuja taxa passou de 1,83% para 1,02%, Habitação, de 1,94% para 1,86%, Saúde e Cuidados Pessoais, de 0,26% para 0,19%, e Comunicação, de 0,27% para 0,21%. Transportes repetiu a variação de -0,09% registrada na apuração anterior.

Entre os itens com maiores influências positivas sobre o índice, a tarifa de eletricidade residencial manteve variação de 8,64%. O tomate acelerou de 14,52% para 24,02%, enquanto a batata-inglesa passou de queda de 0,23% para alta de 13,69%. Cigarros e condomínio residencial também ficaram entre os itens de maior pressão, com variações de 6,57% e 1,30%, respectivamente.



Na direção oposta, o cinema apresentou queda de 33,38%, ante recuo de 28,12% na apuração anterior. Mamão papaya caiu 15,11%, enquanto a tarifa de ônibus urbano recuou 1,56%. Também registraram variações negativas o seguro facultativo para veículo, com queda de 1,90%, e a passagem aérea, que recuou 2,10%.











