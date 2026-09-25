Conta de luz terá bandeira verde em outubro, sem cobrança extra

. A decisão se deve à transição entre os períodos seco e úmido, que trouxe um aumento no volume de chuvas - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A conta de energia de outubro não vai ter cobranças extras para os consumidores. O anunico da bandeira verde foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por meio das redes sociais. “ Além de diminuir custo de vida e de produção, é uma demonstração do resultado das ações que tem sido adotadas ao longo de todo ano”, disse na publicação.

Sua conta de energia mais barata com a bandeira verde em outubro. Além de diminuir custo de vida e de produção, é uma demonstração do resultado das ações que tem sido adotadas ao longo de todo ano.

As chuvas registradas neste mês, aliada ao bom planejamento junto a todas as entidades que compõem o setor elétrico, principalmente frente ao El Ninõ, foram imprescindíveis para isso. Fique por dentro das notícias que importam para você! — Alexandre Silveira (@asilveiramg) September 25, 2026

A confirmação por parte do governo foi feita antes mesmo da Annel (Agência Nacional de Energia Elétrica) confirmar a bandeira tarifária. A decisão se deve à transição entre os períodos seco e úmido, que trouxe um aumento no volume de chuvas.

Essa mudança climática beneficiou principalmente as bacias hidrográficas das regiões Sul e Sudeste, ajudando a estabilizar o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

“As chuvas registradas neste mês, aliada ao bom planejamento junto a todas as entidades que compõem o setor elétrico, principalmente frente ao El Ninõ, foram imprescindíveis para isso”, ressaltou Silveira.

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Com os reservatórios em condições mais favoráveis, o sistema elétrico pode reduzir a necessidade de acionar usinas termelétricas. Essas usinas têm um custo de geração mais elevado e seu menor uso impacta diretamente na redução do valor pago pelos brasileiros.

Entenda o sistema de bandeiras

O sistema de bandeiras tarifárias foi implementado pela Aneel em 2015 com o objetivo de sinalizar os custos reais da geração de energia. Ele funciona como um semáforo que torna a cobrança mais transparente para o consumidor final, permitindo um acompanhamento mensal das condições do setor.

Cada cor de bandeira — verde, amarela ou vermelha — reflete o custo variável da produção de eletricidade no país. Fatores como a disponibilidade de água nos reservatórios e o acionamento de fontes mais caras influenciam diretamente qual bandeira será aplicada no mês.

O mecanismo é um indicador importante da situação energética nacional. Quando a bandeira está verde, significa que os custos de geração são baixos, não havendo necessidade de acréscimo na fatura. Já as bandeiras amarela e vermelha indicam um aumento no custo, que é repassado ao consumidor.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.