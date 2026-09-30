"Conseguimos alcançar um ponto de convergência", diz chefe do Mdic sobre reunião com EUA

Encontro dos ministros Mauro Vieira (MRE) e Márcio Elias Rosa (Mdic) com o Representante de Comércio dos EUA (USTR), em paralelo à cupula do G20 - (crédito: jessica prado ascom/mdic)

Após reunião de trabalho com o Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, nesta quarta-feira (30/9), em Milwaukee, nos EUA, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Márcio Elias Rosa,avaliou que houve avanços no encontro para o que será, no futuro, um acordo comercial entre os dois países.

“Não foi simplesmente mais uma reunião. Foi uma reunião importante em que nós pudemos reapresentar argumentos que vínhamos debatendo, e, eles também com seus argumentos. E olha, conseguimos alcançar um ponto de convergência”, disse Rosa em declaração à imprensa após o encontro à margem da Reunião de Ministros do Comércio do G20 – grupo das 19 maiores economias desenvolvidas e emergentes do planeta, mais a União Europeia e a União Africana.

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“É necessário que tenhamos um escopo definido para aquilo que possa vir a ser no futuro um acordo comercial entre o Brasil e os Estados Unidos”, acrescentou o titular do Mdic.

Além de Rosa, também participou do encontro com o chefe do USTR o ministro das Relações Exteriores (MRE). De acordo com nota conjunta dos ministros brasileiros, o encontro deu continuidade ao diálogo de alto nível entre Brasil e Estados Unidos, iniciado após o telefonema, em 21 de agosto, entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, e aos contatos realizados desde então entre os dois governos.

Durante a reunião, “os ministros brasileiros reafirmaram a disposição do Brasil de avançar, por meio do diálogo e da negociação, na construção de soluções para os temas que afetam o comércio bilateral, sempre tendo como referência a defesa dos interesses brasileiros e a ampliação das oportunidades para empresas e setores produtivos dos dois países”.

A nota ainda informou que a reunião transcorreu “de forma construtiva, com discussão dos principais temas da agenda comercial bilateral”. “Brasil e Estados Unidos reconheceram a importância de avançar na superação dos obstáculos existentes e manifestaram disposição de trabalhar de forma célere na busca de um entendimento mutuamente satisfatório”, acrescentou o documento.

Segundo o comunicado, o governo norte-americano deverá encaminhar, “nas próximas semanas, um documento com uma proposta para o escopo dos trabalhos, contemplando questões tarifárias e não tarifárias”. Também foi acordada a criação de um Grupo de Trabalho para discutir temas relacionados a um possível acordo, segundo as informações do documento.

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O encontro físico entre as representações dos dois países é o primeiro após os EUA elevarem em julho a taxa de importação de vários produtos brasileiros em até 37,5%, utilizando medidas por meio da Seção 301, da Lei de Comércio norte-americana. O governo brasileiro chegou a acionar o mecanismo de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio (OMC) contra o novo tarifaço norte-americano. Contudo o órgão está esvaziado sem indicações de representantes do governo Trump.

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