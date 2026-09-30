BB Digital Week: evento gratuito une IA, inovação e grandes nomes

Drauzio Varella e Michelle Schneider estão entre os palestrantes confirmados para o BB Digital Week 2026 - (crédito: Divulgação)

O Banco do Brasil promove a quinta edição do BB Digital Week (BBDW) entre 27 e 29 de outubro, em Brasília. O evento, um dos maiores do país sobre tecnologia e inovação, acontece no Ulysses Centro de Convenções com o tema Inteligência que conecta e espera receber cerca de 30 mil pessoas.

Entre os primeiros nomes confirmados para a edição de 2026 estão o médico Drauzio Varella, a especialista em inteligência artificial Michelle Schneider e o empreendedor social Edu Lyra. O encontro reunirá especialistas, lideranças empresariais, estudantes e representantes do setor público em dezenas de painéis e palestras.

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Marisa Reghini, vice-presidente de negócios e tecnologia do Banco do Brasil, afirma que o BBDW se consolidou como um espaço para discutir os temas que moldam o futuro. "Nesta edição, ampliaremos o debate sobre inteligência artificial, inovação, dados, sustentabilidade e novas formas de trabalho", diz.

O eixo central da programação será a tecnologia como motor para o desenvolvimento sustentável. Os debates abordarão temas como: inteligência artificial, dados, engenharia de software, cibersegurança, inovação verde e o futuro do trabalho.

Os conteúdos serão distribuídos em diversas trilhas temáticas com atividades simultâneas. A programação completa será divulgada nas próximas semanas, e as inscrições, gratuitas, abrem ao público no início de outubro.

Palestrantes confirmados

Drauzio Varella

Médico cancerologista formado pela USP, Drauzio Varella nasceu em São Paulo, em 1943. Atualmente, dirige um projeto no rio Negro de bioprospecção de plantas brasileiras para testar extratos em células tumorais e bactérias resistentes. Ele também idealizou e dirige o site drauziovarella.com.br.

Michelle Schneider

Autora do best-seller O Profissional do Futuro e colunista da CNBC, Michelle Schneider pesquisa os impactos da inteligência artificial no futuro do trabalho. Com duas décadas de experiência em empresas como Google, LinkedIn e TikTok, hoje é professora convidada da Singularity University e sócia da consultoria americana Signal & Cipher.

Edu Lyra

Fundador e CEO da Gerando Falcões, Edu Lyra viabiliza projetos de impacto social em periferias e favelas do Brasil. Selecionado pelo Fórum Econômico Mundial como um dos jovens do time Global Shapers, escreveu o livro Jovens Falcões e colaborou no roteiro do filme Na Quebrada.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.