Trump anuncia acordo com Putin para fornecimento de diesel russo e prevê queda de preços

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 9, que chegou a um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para o fornecimento imediato de mais de 300 mil toneladas de diesel ao mercado norte-americano e internacional. Segundo o republicano, Moscou também enviará outras 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas logo depois.
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Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que a Rússia entregará mais 3 milhões de toneladas do combustível em um curto período, a depender das condições de suas refinarias.
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O presidente norte-americano classificou a conversa com Putin como "altamente bem-sucedida", mas não detalhou os termos do acordo nem os mecanismos para viabilizar as remessas.
Trump associou o anúncio à situação do Estreito de Ormuz, sobre o qual alegou que os EUA exercem "controle total", e previu uma queda rápida e expressiva dos preços do diesel nos Estados Unidos e no restante do mundo.
"Preços mais baixos para os americanos, especialmente nossos grandes agricultores, pecuaristas e caminhoneiros, são minha maior prioridade", escreveu o republicano, ao classificar o entendimento com Moscou como um anúncio "muito grande e importante".
Ao final da publicação, Trump também reiterou que o Irã "não terá uma arma nuclear".
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