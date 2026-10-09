Trump anuncia acordo com Putin para fornecimento de diesel russo e prevê queda de preços

Trump cumprimenta Putin logo após desembarcarem na Base Aérea de Elmendorf-Richardson, em Anchorage, na tarde de ontem - (crédito: Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 9, que chegou a um acordo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para o fornecimento imediato de mais de 300 mil toneladas de diesel ao mercado norte-americano e internacional. Segundo o republicano, Moscou também enviará outras 500 mil toneladas em novembro e 1 milhão de toneladas logo depois.

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que a Rússia entregará mais 3 milhões de toneladas do combustível em um curto período, a depender das condições de suas refinarias.

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O presidente norte-americano classificou a conversa com Putin como "altamente bem-sucedida", mas não detalhou os termos do acordo nem os mecanismos para viabilizar as remessas.

Trump associou o anúncio à situação do Estreito de Ormuz, sobre o qual alegou que os EUA exercem "controle total", e previu uma queda rápida e expressiva dos preços do diesel nos Estados Unidos e no restante do mundo.



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"Preços mais baixos para os americanos, especialmente nossos grandes agricultores, pecuaristas e caminhoneiros, são minha maior prioridade", escreveu o republicano, ao classificar o entendimento com Moscou como um anúncio "muito grande e importante".

Ao final da publicação, Trump também reiterou que o Irã "não terá uma arma nuclear".