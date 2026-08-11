Mais de R$ 5,1 bilhões estão esquecidos em bancos, aponta Banco Central

Desde o início do sistema, mais de R$ 20,93 bilhões foram identificados como valores esquecidos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Mais de R$ 5,12 bilhões continuam disponíveis para resgate no sistema financeiro brasileiro, segundo dados do Banco Central (BC) divulgados nesta terça-feira (11/8). Do total, R$ 3,76 bilhões pertencem a cerca de 22,66 milhões de pessoas físicas, enquanto R$ 1,35 bilhão é de aproximadamente 2 milhões de empresas.

Os valores fazem parte do Sistema de Valores a Receber (SVR), criado pelo Banco Central para permitir a consulta e o resgate de recursos que ficaram parados em instituições financeiras.

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Desde o início do sistema, mais de R$ 20,93 bilhões foram identificados como valores esquecidos. Desse montante, R$ 15,81 bilhões já foram devolvidos aos titulares.

Valores

Entre as pessoas físicas, R$ 11,65 bilhões foram resgatados por 38,73 milhões de beneficiários. No caso das empresas, outros R$ 4,15 bilhões foram devolvidos a cerca de 4,7 milhões de pessoas jurídicas. Em junho de 2026, foram retirados R$ 340 milhões. Em maio, o valor chegou a R$ 427 milhões, enquanto em abril foram resgatados R$ 483 milhões.

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A maior parte dos valores esquecidos está concentrada nas menores faixas de saldo. Cerca de 70% dos beneficiários, o equivalente a 18,5 milhões de pessoas, têm até R$ 10 disponíveis para receber. Outros 4,96 milhões de beneficiários, ou 18,73% do total, possuem valores entre R$ 10,01 e R$ 100. Apenas cerca de 3 milhões de pessoas têm mais de R$ 100 para resgatar.

*Estagiário sob a supervisão de Victor Correia