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AIE acelera liberação de 100 milhões de barris de reservas de petróleo

Agência cumpre promessa de líderes mundiais do G7, que no começo de outubro anunciaram medida para conter pressão sobre a commodity

Prioridade para a liberação dos estoques estratégicos será do diesel - (crédito: Magnific)
Prioridade para a liberação dos estoques estratégicos será do diesel - (crédito: Magnific)

A Agência Internacional de Energia (AIE), por meio do conselho diretor da entidade, concordou em acelerar a liberação dos cerca de 100 milhões de barris de petróleo de reservas estratégicas anunciadas pelo G7 ainda no início de outubro. A medida, decidida nesta quinta-feira (15/10) pelo colegiado, é uma resposta em relação à pressão sobre os preços da commodity, que estão cerca de 40% maiores do que no início do ano.

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Segundo a AIE, o volume total disponibilizado desde março deverá superar os 400 milhões de barris inicialmente previstos desde o início da guerra no Oriente Médio. Em comunicado emitido após a reunião, a agência informou que aproximadamente 330 milhões de barris já foram liberados desde então.

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Os países-membros do G7, que reúne algumas das maiores economias do mundo, se comprometeram a tomar todas as medidas necessárias para concluir as liberações restantes em tempo hábil, respeitando as circunstâncias nacionais. Segundo a agência, alguns integrantes já disponibilizaram volumes superiores aos prometidos inicialmente e outros ainda pretendem seguir o mesmo caminho.



Nos primeiros 20 dias, a prioridade para a liberação dos estoques estratégicos será do diesel, que atualmente é o mais impactado com a crise de abastecimento das cadeias globais. A AIE seguirá monitorando a implementação das liberações e deverá informar os líderes dos países-membros e seu Conselho Diretor sobre eventuais medidas adicionais.



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Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 15/10/2026 17:18
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