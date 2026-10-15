AIE acelera liberação de 100 milhões de barris de reservas de petróleo

Prioridade para a liberação dos estoques estratégicos será do diesel - (crédito: Magnific)

A Agência Internacional de Energia (AIE), por meio do conselho diretor da entidade, concordou em acelerar a liberação dos cerca de 100 milhões de barris de petróleo de reservas estratégicas anunciadas pelo G7 ainda no início de outubro. A medida, decidida nesta quinta-feira (15/10) pelo colegiado, é uma resposta em relação à pressão sobre os preços da commodity, que estão cerca de 40% maiores do que no início do ano.

Segundo a AIE, o volume total disponibilizado desde março deverá superar os 400 milhões de barris inicialmente previstos desde o início da guerra no Oriente Médio. Em comunicado emitido após a reunião, a agência informou que aproximadamente 330 milhões de barris já foram liberados desde então.

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Os países-membros do G7, que reúne algumas das maiores economias do mundo, se comprometeram a tomar todas as medidas necessárias para concluir as liberações restantes em tempo hábil, respeitando as circunstâncias nacionais. Segundo a agência, alguns integrantes já disponibilizaram volumes superiores aos prometidos inicialmente e outros ainda pretendem seguir o mesmo caminho.

Nos primeiros 20 dias, a prioridade para a liberação dos estoques estratégicos será do diesel, que atualmente é o mais impactado com a crise de abastecimento das cadeias globais. A AIE seguirá monitorando a implementação das liberações e deverá informar os líderes dos países-membros e seu Conselho Diretor sobre eventuais medidas adicionais.

