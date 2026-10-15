Saiba como consultar e sacar o lote complementar do PIS/Pasep

Checagem dos valores ocorre totalmente pela internet, sem necessidade de deslocamento prévio até uma agência - (crédito: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil )

O Ministério do Trabalho e Emprego liberou o pagamento do lote complementar do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, em todo o país. A rodada extraordinária contempla mais de um milhão de profissionais que regularizaram pendências cadastrais após divergências nos registros governamentais. Os valores já se encontram disponíveis para consulta e movimentação financeira nas contas vinculadas.

O repasse extra atende trabalhadores do setor privado e servidores públicos que aguardavam a resolução de recursos administrativos ou o envio de dados corrigidos pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e no eSocial. A regularização garantiu o direito de quem cumpriu as exigências vigentes, mas não recebeu na época do cronograma original.

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Para receber o benefício financeiro, o trabalhador precisa cumprir requisitos específicos:

estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.765,93 durante o ano-base de 2024;

ter exercido atividade com registro em carteira por no mínimo 30 dias no ano-base;

possuir dados corretos e devidamente transmitidos pela empresa contratante às plataformas do governo.

Como consultar o pagamento disponível

A checagem dos valores ocorre totalmente pela internet, sem necessidade de deslocamento prévio até uma agência. A consulta exige apenas cadastro ativo na plataforma Gov.br:

baixe e instale o aplicativo Carteira de Trabalho Digital em seu smartphone; acesse o sistema informando o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a senha; clique no ícone de menu e escolha a seção "Benefícios"; selecione a aba "Abono Salarial" para visualizar o ano-base correspondente; confira o status do repasse, o dia da liberação e o montante financeiro total.

Formas de saque e regras de pagamento

O valor do abono salarial é proporcional à quantidade de meses trabalhados com registro formal. Cada mês trabalhado dá direito a um doze avos do salário mínimo nacional fixado para o ano vigente. Somente recebe o teto integral quem exerceu atividade com registro em carteira durante os doze meses do ciclo.

Os canais de pagamento variam conforme o vínculo funcional do cidadão. Trabalhadores de empresas privadas recebem o PIS pela Caixa Econômica Federal. O crédito cai automaticamente em conta corrente, conta poupança ou na poupança social aberta pelo Caixa Tem. Quem não possui conta pode sacar com o Cartão Cidadão em caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Servidores públicos com direito ao Pasep sacam por meio do Banco do Brasil. Correntistas recebem a quantia na própria conta bancária. Quem não é cliente da instituição pode transferir o saldo para outra titularidade via Pix ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) no aplicativo do banco, ou ainda comparecer a uma agência física apresentando um documento oficial com foto.

Os valores estarão disponíveis para saque até 30 de dezembro de 2026. Trabalhadores que não sacarem dentro deste prazo poderão solicitar o pagamento em até cinco anos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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