Finep destina R$ 450 milhões a empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

"Estamos mudando na prática a geografia do financiamento e da inovação do Brasil", disse a ministra Luciana Santos, ao comentar sobre ampliação de recursos para as regiões. - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A segunda rodada do programa Mais Inovação Brasil Subvenção Econômica, uma iniciativa do governo federal, deve destinar R$ 450 milhões a empresas que conseguiram ser contempladas no edital. Os recursos visam contemplar projetos inovadores que podem gerar benefícios para comunidades locais. Os recursos vêm da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), agência de inovação vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

O anúncio ocorreu nesta sexta-feira (16/10), pela ministra Luciana Santos, do MCTI, no auditório da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), no Recife (PE). O programa previa inicialmente R$ 300 milhões em recursos não reembolsáveis para empresas de todos os portes que atuam nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo a ministra, 78 projetos devem ser contemplados com esses recursos já empenhados.

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A chefe da pasta também anunciou a complementação de R$ 150 milhões, que devem beneficiar mais 36 projetos já analisados e com recomendação de contratação, mas que ficaram fora do orçamento original. A segunda chamada foi lançada em fevereiro de 2026 e recebeu 587 propostas, das quais 400 foram habilitadas para avaliação dos técnicos da Finep, em parceria com analistas do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e das três superintendências regionais.

Segundo a ministra, o MCTI e a Finep já destinaram mais de R$ 10,2 bilhões para as três regiões, sendo que aproximadamente metade desse volume foi empenhada no Nordeste. “Isso mostra que estamos mudando na prática a geografia do financiamento e da inovação do Brasil”, destacou Luciana Santos.

Em relação aos projetos aprovados inicialmente, 75% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. Outras 44 empresas devem receber, pela primeira vez, uma subvenção da agência, o que corresponde a 56% das propostas aprovadas. Os projetos também estão enquadrados no programa Nova Indústria Brasil (NIB). Os valores das subvenções para cada proposta variavam de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, sendo que o valor médio dos projetos aprovados foi de R$ 3,8 milhões.

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, destacou que a chamada é um “importante passo” para a redução das assimetrias e o desenvolvimento regional. “É uma oportunidade para que o Estado compartilhe o risco do desenvolvimento tecnológico com as empresas. A demanda extremamente qualificada demonstrou a pujança do ecossistema da região e possibilitou a alocação de recursos adicionais, passando de R$ 300 milhões para R$ 450 milhões em recursos não reembolsáveis do FNDCT”, pontuou.