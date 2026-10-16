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AVIAÇÃO

Azul amplia voos no Recife e terá 30 mil assentos extras no verão

Companhia aérea conecta a capital pernambucana a 14 destinos do país; rotas para Foz do Iguaçu e Maceió terão o maior número de viagens extras

Aeronave da Azul, que reforça a malha aérea para o Recife, seu principal hub no Nordeste, com voos extras para as férias de verão - (crédito: Cesar dos Reis/Azul)
Aeronave da Azul, que reforça a malha aérea para o Recife, seu principal hub no Nordeste, com voos extras para as férias de verão - (crédito: Cesar dos Reis/Azul)

A Azul anunciou o aumento no número de viagens com partida ou destino ao Recife para atender ao fluxo de passageiros no próximo período de férias de verão. A companhia aérea programou uma malha especial com 217 voos extras e a oferta de cerca de 30 mil assentos adicionais com foco na capital pernambucana.

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O período de atendimento reforçado começa em 5 de dezembro e se estende até o dia 1º de fevereiro. Durante esses meses de alta demanda, a empresa aérea mobiliza sua estrutura para conectar passageiros que pretendem embarcar ou desembarcar na região.

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Conexões entre o Recife e destinos nacionais

A operação especial oferecerá ligações diretas conectando o Recife a 14 aeroportos nacionais. A lista de cidades integradas ao terminal pernambucano reúne:

  • Bauru (SP)

  • Belém

  • Brasília

  • Cuiabá

  • Fortaleza

  • Foz do Iguaçu (PR)

  • Galeão (RJ)

  • João Pessoa

  • Londrina (PR)

  • Maceió

  • Natal

  • Navegantes (SC)

  • Salvador

Rotas com maior número de voos adicionais

De acordo com a Azul, seis rotas ganharam destaque específico dentro do planejamento de expansão. O trecho principal conecta os aeroportos de Recife e Foz do Iguaçu, no Paraná, com um reforço de 44 voos extras durante todo o período da operação de verão.

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Outro trajeto com volume expressivo de voos é a ligação entre Recife e Maceió. Essa rota contará com 36 viagens adicionais reservadas para o período das férias.

Para cumprir todas as frequências previstas na malha temporária, a transportadora utilizará três modelos distintos de sua frota:

  • Airbus A320

  • Embraer E195-E2

  • ATR

Importância do terminal do Recife na malha da Azul

Atualmente, o aeroporto do Recife figura como um dos pontos mais relevantes em toda a operação da companhia aérea. A empresa opera no terminal pernambucano 33 rotas voltadas para destinos nacionais e destinos internacionais, superando a marca de 2 mil voos mensais.

No segmento para o exterior, a companhia oferece viagens internacionais regulares que ligam o Recife a Porto, em Portugal, a Madri, na Espanha, e a Montevidéu, no Uruguai. A malha inclui ainda voos sazonais voltados para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

A estratégia adotada para o período foi detalhada pela gerente sênior de Planejamento de Malha, Distribuição e Alianças da Azul, Beatriz Barbi, em nota divulgada pela empresa: "Recife é um dos nossos principais hubs no Brasil e, por isso, montamos uma operação para atender às demandas de quem quer aproveitar as férias de verão para viajar a partir da capital pernambucana."

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 16/10/2026 15:50 / atualizado em 16/10/2026 15:52
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