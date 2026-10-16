Azul amplia voos no Recife e terá 30 mil assentos extras no verão

Aeronave da Azul, que reforça a malha aérea para o Recife, seu principal hub no Nordeste, com voos extras para as férias de verão - (crédito: Cesar dos Reis/Azul)

A Azul anunciou o aumento no número de viagens com partida ou destino ao Recife para atender ao fluxo de passageiros no próximo período de férias de verão. A companhia aérea programou uma malha especial com 217 voos extras e a oferta de cerca de 30 mil assentos adicionais com foco na capital pernambucana.

O período de atendimento reforçado começa em 5 de dezembro e se estende até o dia 1º de fevereiro. Durante esses meses de alta demanda, a empresa aérea mobiliza sua estrutura para conectar passageiros que pretendem embarcar ou desembarcar na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Conexões entre o Recife e destinos nacionais

A operação especial oferecerá ligações diretas conectando o Recife a 14 aeroportos nacionais. A lista de cidades integradas ao terminal pernambucano reúne:

Bauru (SP)

Belém

Brasília

Cuiabá

Fortaleza

Foz do Iguaçu (PR)

Galeão (RJ)

João Pessoa

Londrina (PR)

Maceió

Natal

Navegantes (SC)

Salvador

Rotas com maior número de voos adicionais

De acordo com a Azul, seis rotas ganharam destaque específico dentro do planejamento de expansão. O trecho principal conecta os aeroportos de Recife e Foz do Iguaçu, no Paraná, com um reforço de 44 voos extras durante todo o período da operação de verão.

Outro trajeto com volume expressivo de voos é a ligação entre Recife e Maceió. Essa rota contará com 36 viagens adicionais reservadas para o período das férias.

Para cumprir todas as frequências previstas na malha temporária, a transportadora utilizará três modelos distintos de sua frota:

Airbus A320

Embraer E195-E2

ATR

Importância do terminal do Recife na malha da Azul

Atualmente, o aeroporto do Recife figura como um dos pontos mais relevantes em toda a operação da companhia aérea. A empresa opera no terminal pernambucano 33 rotas voltadas para destinos nacionais e destinos internacionais, superando a marca de 2 mil voos mensais.

No segmento para o exterior, a companhia oferece viagens internacionais regulares que ligam o Recife a Porto, em Portugal, a Madri, na Espanha, e a Montevidéu, no Uruguai. A malha inclui ainda voos sazonais voltados para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

A estratégia adotada para o período foi detalhada pela gerente sênior de Planejamento de Malha, Distribuição e Alianças da Azul, Beatriz Barbi, em nota divulgada pela empresa: "Recife é um dos nossos principais hubs no Brasil e, por isso, montamos uma operação para atender às demandas de quem quer aproveitar as férias de verão para viajar a partir da capital pernambucana."

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.