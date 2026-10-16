Azul amplia voos no Recife e terá 30 mil assentos extras no verão

A Azul anunciou o aumento no número de viagens com partida ou destino ao Recife para atender ao fluxo de passageiros no próximo período de férias de verão. A companhia aérea programou uma malha especial com 217 voos extras e a oferta de cerca de 30 mil assentos adicionais com foco na capital pernambucana.
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O período de atendimento reforçado começa em 5 de dezembro e se estende até o dia 1º de fevereiro. Durante esses meses de alta demanda, a empresa aérea mobiliza sua estrutura para conectar passageiros que pretendem embarcar ou desembarcar na região.
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Conexões entre o Recife e destinos nacionais
A operação especial oferecerá ligações diretas conectando o Recife a 14 aeroportos nacionais. A lista de cidades integradas ao terminal pernambucano reúne:
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Bauru (SP)
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Belém
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Brasília
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Cuiabá
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Fortaleza
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Foz do Iguaçu (PR)
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Galeão (RJ)
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João Pessoa
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Londrina (PR)
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Maceió
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Natal
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Navegantes (SC)
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Salvador
Rotas com maior número de voos adicionais
De acordo com a Azul, seis rotas ganharam destaque específico dentro do planejamento de expansão. O trecho principal conecta os aeroportos de Recife e Foz do Iguaçu, no Paraná, com um reforço de 44 voos extras durante todo o período da operação de verão.
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Outro trajeto com volume expressivo de voos é a ligação entre Recife e Maceió. Essa rota contará com 36 viagens adicionais reservadas para o período das férias.
Para cumprir todas as frequências previstas na malha temporária, a transportadora utilizará três modelos distintos de sua frota:
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Airbus A320
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Embraer E195-E2
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ATR
Importância do terminal do Recife na malha da Azul
Atualmente, o aeroporto do Recife figura como um dos pontos mais relevantes em toda a operação da companhia aérea. A empresa opera no terminal pernambucano 33 rotas voltadas para destinos nacionais e destinos internacionais, superando a marca de 2 mil voos mensais.
No segmento para o exterior, a companhia oferece viagens internacionais regulares que ligam o Recife a Porto, em Portugal, a Madri, na Espanha, e a Montevidéu, no Uruguai. A malha inclui ainda voos sazonais voltados para a cidade de Orlando, nos Estados Unidos.
A estratégia adotada para o período foi detalhada pela gerente sênior de Planejamento de Malha, Distribuição e Alianças da Azul, Beatriz Barbi, em nota divulgada pela empresa: "Recife é um dos nossos principais hubs no Brasil e, por isso, montamos uma operação para atender às demandas de quem quer aproveitar as férias de verão para viajar a partir da capital pernambucana."
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.