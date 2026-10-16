Prévia do PIB: IBC-Br sobe 0,3% em agosto

Na comparação com agosto de 2025, o IBC-Br cresceu 1,2% - (crédito: Agência Brasil)

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,3% em agosto de 2026, na comparação com julho, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (16/10). O resultado, calculado com ajuste sazonal, foi impulsionado pelo desempenho da indústria, que cresceu 0,9%, e dos serviços, com alta de 0,2%. A agropecuária recuou 1,8% no período.

O indicador também apontou alta de 0,1% nos impostos sobre produtos. Desconsiderando a agropecuária, o IBC-Br registrou crescimento de 0,3% em agosto, mesmo resultado do índice geral.

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Apesar do avanço mensal, a atividade econômica apresentou retração na comparação trimestral.

No trimestre encerrado em agosto, o indicador caiu 0,6% em relação ao período de três meses encerrado em maio. A indústria teve o maior recuo entre os componentes, com queda de 1,2%, seguida pelos impostos sobre produtos, que diminuíram 1,1%.

No mesmo intervalo, a agropecuária registrou retração de 0,2%, enquanto os serviços recuaram 0,3%. O IBC-Br sem a agropecuária apresentou queda de 0,7%.

Na comparação com agosto de 2025, o IBC-Br cresceu 1,2%. A agropecuária teve alta de 5,8%, enquanto os serviços avançaram 1,3%. A indústria registrou crescimento de 0,4%, e os impostos sobre produtos tiveram elevação de 0,3%.

No acumulado de janeiro a agosto, o indicador apresentou expansão de 1,6%. Os serviços cresceram 2% no período, enquanto a agropecuária avançou 2,3%. A indústria teve alta de 0,6%, e os impostos sobre produtos aumentaram 1%.



