PIB cresce 0,5% em agosto, aponta FGV

Em 12 meses, o crescimento acumulado chegou a 1,8% - (crédito: Freepik/Mateus Andre)

A atividade econômica brasileira cresceu 0,5% em agosto, na comparação com julho, segundo dados do Monitor do PIB, divulgado nesta segunda-feira (19/10) pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). O resultado considera a série com ajuste sazonal.

Na comparação com agosto de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 1,5%. No trimestre móvel encerrado em agosto, a alta foi de 1,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em 12 meses, o crescimento acumulado chegou a 1,8%.

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Entre os componentes da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,4% no trimestre móvel encerrado em agosto. Segundo o levantamento, essa foi a menor taxa de expansão desde o trimestre móvel terminado em outubro de 2025.

O resultado foi sustentado principalmente pelo consumo de produtos duráveis. Já os produtos não duráveis e semiduráveis contribuíram negativamente, enquanto os serviços tiveram impacto próximo de zero.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), indicador que mede os investimentos na economia, avançou 1,6% no trimestre móvel encerrado em agosto. O resultado deu continuidade à trajetória de recuperação observada desde o segundo trimestre de 2026.