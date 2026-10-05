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MERCADO

Dólar cai 4% e fica abaixo de R$ 5 após resultado do 1º turno

Moeda norte-americana abriu a sessão em forte queda, enquanto Flávio Bolsonaro e Lula avançam para a disputa do segundo turno

Dólar está sendo negociado na casa de R$ 4,97 - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Dólar está sendo negociado na casa de R$ 4,97 - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O dólar à vista abriu a sessão desta segunda-feira (5/10) em forte queda, recuando 4,71% e sendo negociado na casa de R$ 4,97. O resultado se deve em reação do mercado ao resultado do primeiro turno da eleição presidencial.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) terminou o primeiro turno na liderança, com 47,03%  dos votos válidos, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 45,16%. Com o resultado, os dois candidatos disputarão o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

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Na distribuição dos votos, Flávio Bolsonaro ficou à frente no Distrito Federal e em 14 estados, com margens decisivas nas regiões Sul e Sudeste. Lula venceu em 12 estados, concentrando vantagem no Nordeste.

Para Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad, esse desempenho inicial reflete a leitura positiva dos agentes econômicos sobre a corrida eleitoral. "Mais do que o alívio imediato, o resultado das urnas trouxe uma sensível melhora nas perspectivas para a trajetória da dívida pública", afirma. 

Após a apuração, Flávio Bolsonaro comentou que o resultado das urnas apontava para o término do ciclo petista.

Lula, por sua vez, afirmou que a disputa entrou na prorrogação e disse que iniciaria imediatamente uma nova campanha para tentar reverter o resultado no segundo turno.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 05/10/2026 10:59 / atualizado em 05/10/2026 11:20
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