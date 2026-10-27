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MERCADO

Dólar recua após disparada e Bolsa abre esta terça-feira (27) em alta

Mercado financeiro busca acomodação após queda de 13,88% do Ibovespa e perda de mais de R$ 835 bilhões em valor de mercado na véspera

Dólar estava cotado a R$ 5,31, por volta da das 11h de hoje (27/10) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
Dólar estava cotado a R$ 5,31, por volta da das 11h de hoje (27/10) - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O mercado financeiro apresentou sinais de acomodação nesta terça-feira (27/10), após a forte reação ao resultado da eleição presidencial. O dólar registrava queda de 1,12%, cotado a R$ 5,31, por volta da das 11h, depois de subir 8,2% no dia anterior. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), avançava 0,15%, aos 176.879 pontos.

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A recuperação ocorre após um pregão marcado por perdas expressivas. Na segunda-feira (26), o Ibovespa caiu 13,88%, aos 176.357 pontos, no pior desempenho diário desde 16 de março de 2020, quando o índice recuou 13,92%, no início da pandemia da covid-19.

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A queda provocou uma perda superior a R$ 835 bilhões no valor de mercado das empresas listadas na B3 em apenas um dia. O volume financeiro negociado chegou a R$ 84,2 bilhões, cerca de quatro vezes a média diária recente.

A reação foi atribuída à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à derrota do senador Flávio Bolsonaro (PL), resultado que contrariou as expectativas e as posições assumidas por parte dos gestores e das instituições financeiras brasileiras e estrangeiras. Com a mudança no cenário eleitoral, investidores precisaram rever posições que apostavam na vitória da oposição, movimento associado à liquidação de ativos e à disparada do dólar.

Apesar da recuperação parcial registrada hoje, o mercado continua sob pressão. Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad, avalia que o movimento inicial não representa uma mudança consolidada na percepção dos investidores.

“Apesar desse leve respiro técnico na abertura, o clima geral no mercado financeiro permanece de intensa aversão ao risco e expectativa redobrada. Os agentes econômicos continuam cobrando um prêmio elevado para manter ou alocar capital na renda variável, mantendo as atenções voltadas para os primeiros passos da transição política”, afirmou.

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Pedro José Borges

Repórter da editoria de Política

Repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense.

Por Pedro José Borges
postado em 27/10/2026 11:47 / atualizado em 27/10/2026 11:49
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