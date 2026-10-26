Santander abre WorkCafé em Brasília com coworking e cafeteria na Asa Sul

O Santander inaugura nesta quarta-feira (28/10), às 17h30, uma unidade do WorkCafé na Asa Sul, em Brasília. Localizado na EQS 408/409, Bloco A, Loja 103, o espaço integra atendimento bancário, coworking, salas para reuniões, eventos e cafeteria em um mesmo ambiente aberto a clientes e ao público em geral.
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A escolha do endereço acompanha a localização na L2 Sul, via de circulação da capital e rota de acesso para quem chega pelo aeroporto. A região reúne forte concentração de comércio, serviços e atividades empresariais. O espaço ocupa o imóvel de uma antiga agência da instituição que oferecia atendimento Select.
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O local recebe diferentes públicos ao longo do dia para trabalhar com Wi-Fi, realizar reuniões em salas privativas ou consumir produtos da cafeteria operada pela Lugano. Clientes dos segmentos Private, Select e Empresas contam com reserva gratuita das salas de reunião.
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Atuação regional e novos correntistas
Brasília representa a segunda cidade do Centro-Oeste a receber o formato, após a abertura em Campo Grande em setembro. A capital federal conta com 11 agências do banco, sendo duas Select. A nova unidade reforça a atuação da marca em uma área marcada pela concentração de renda, empresas e empreendimentos imobiliários.
Segundo a instituição, a proposta apresenta taxa de conversão de cerca de 90% dos frequentadores em novos correntistas, aproximando o banco de profissionais e empreendedores que buscam conexões.
"O modelo permite que a agência tenha uma função mais ampla e esteja inserida na dinâmica da região. Queremos que o espaço seja utilizado tanto por quem precisa de um lugar para trabalhar ou fazer uma reunião quanto por empresas e empreendedores que buscam conexões e oportunidades", explicou Eugênio Godoy, Sênior Head da Rede Centro Oeste & Norte do Santander Brasil.
"A escolha desse endereço reflete a importância de Brasília para os negócios e para a atuação do Santander. O WorkCafé amplia o uso tradicional de uma agência e cria um espaço de relacionamento que pode ser aproveitado por clientes, empresas, empreendedores e profissionais que circulam pela região", afirmou Godoy.
Alcance global da proposta
O WorkCafé é uma iniciativa global presente nas Américas e na Europa, somando 238 unidades. No Brasil, o banco opera 30 espaços deste tipo e planeja alcançar 50 unidades até o final de 2026.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.