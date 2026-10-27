Helena de Araújo assume a presidência do Sindicerv

O Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv) anunciou Helena Romeiro de Araújo como nova presidente-executiva. A executiva é a primeira mulher a comandar a instituição em sua história. Ela substitui Márcio Maciel, que deixou o posto em 11 de setembro.
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Helena assume o comando com o compromisso de fortalecer a representatividade da indústria cervejeira. A executiva planeja atuar na construção de um ambiente de negócios favorável à inovação, à competitividade e à expansão do setor.
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“Assumir a presidência-executiva do Sindicerv é uma honra e uma grande responsabilidade. A cerveja faz parte da cultura brasileira e está presente em momentos de celebração, encontro e conexão entre as pessoas. Por trás desses momentos, existe uma cadeia produtiva que gera empregos, movimenta a economia e contribui para o desenvolvimento do país”, ressaltou Helena.
A nova líder da entidade também pontuou a importância da representatividade feminina: “ocupar essa posição é também uma oportunidade de inspirar e abrir caminhos para que outras mulheres ocupem espaços de decisão e ajudem a construir o futuro dos setores em que atuam”.
Trajetória profissional
Reconhecida como uma das 15 executivas mais admiradas do Brasil em 2023, 2024 e 2025 pelo Anuário Origem, Helena é mestre em direito político e econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem capacitação executiva em Lobbying Internacional, Advocacy Global e Relações Governamentais pela George Washington University.
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Sua carreira engloba passagens por áreas como alimentos, agroindústria, saúde, instituições financeiras, tecnologia, transporte, energia e seguros. Entre 2019 e 2025, chefiou a área de Relações Institucionais e Governamentais da BRF nos âmbitos federal, internacional e subnacional.
Na empresa de alimentos, coordenou pautas tributárias, regulatórias e geopolíticas, estruturando o Índice de Geração de Valor em RIG para mensurar impactos financeiros. Enfrentou crises sanitárias, greves, restrições operacionais e barreiras tarifárias.
Sua bagagem internacional inclui a liderança no Grupo de Trabalho do Agronegócio do BRICS e a presença em conselhos empresariais bilaterais. Como diretora-executiva do Instituto BRF, articulou iniciativas de investimento social privado e ESG.
Helena leciona nos MBAs da FGV-SP e da ESPM, além de integrar o conselho de Advocacy do Grupo Mulheres do Brasil. É autora dos livros Políticas Públicas no Brasil, Licitação Comparada e da obra Arena Política: as estratégias que as altas lideranças precisam dominar para proteger e expandir negócios.
Dados do setor cervejeiro
O Sindicerv reúne 12 cervejarias associadas, incluindo as duas maiores fabricantes do território nacional. A entidade estabeleceu interlocução técnica contínua com agentes públicos, mercado e imprensa.
O Brasil figura como o terceiro maior produtor mundial de cerveja, posicionado logo atrás dos Estados Unidos e da China. A cadeia produtiva totaliza números expressivos: gera aproximadamente 2,5 milhões de empregos diretos, indiretos e induzidos, com arrecadação de R$ 50 bilhões em tributos todos os anos.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.