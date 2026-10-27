Governo prorroga por um mês subvenção de R$ 2,12 por litro do diesel

Preço do petróleo no mercado internacional está em alta após ataques houthis na Arábia Saudita - (crédito: Marcos Antonio/Divulgação )

O Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) renovou, por mais um mês, a subvenção de R$ 2,12 por litro de óleo diesel. A decisão, já confirmada, ainda deve ser oficializada por meio de edição extra do Diário Oficial da União (DOU), a ser publicada nesta terça-feira (27/10).

Segundo a pasta, a decisão de manter o benefício para o diesel ocorre em razão da permanência do cenário de guerra no Oriente Médio, que provoca forte volatilidade no preço do barril de petróleo desde março, quando os Estados Unidos iniciaram a ofensiva contra o Irã.

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Mais recentemente, os ataques dos houthis, grupo extremista iemenita, na Arábia Saudita também causaram efeitos danosos no preço da commodity, que opera acima de US$ 110 o barril, no caso do tipo Brent.

O governo ainda destacou, por meio de nota, que a subvenção poderá ser renovada ao final do próximo mês, a depender do cenário internacional, e que o impacto fiscal é o mesmo da subvenção já em vigor. O benefício ao óleo diesel está previsto na Medida Provisória (MP) nº 1.391/2026 e será renovado por meio de portaria do Ministério da Fazenda.