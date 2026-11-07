Brasil chega à COP31 sob pressão por fósseis e financiamento

O Brasil chega à 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que começa amanhã, em Antália, na Turquia, com o desafio de transformar compromissos climáticos em medidas concretas para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e ampliar o financiamento climático. Depois de sediar a COP30, em Belém, e apresentar propostas para orientar a transição energética global, o país passa a ser cobrado também pela implementação de uma estratégia nacional capaz de conciliar descarbonização, segurança energética, competitividade econômica e mobilização de recursos para viabilizar a transição.
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Para o Observatório do Clima, o sucesso da conferência deverá ser medido pelo avanço de uma transição justa e equitativa para longe do petróleo, do gás natural e do carvão. A avaliação da rede de organizações ambientais é que a meta de ampliar a eletrificação até 2035, defendida pela presidência turco-australiana da COP31, não será suficiente se não vier acompanhada de medidas concretas para reduzir o uso de combustíveis fósseis.
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"O sucesso da COP31 será medido pela maneira como ela avança na transição equitativa para longe dos combustíveis fósseis", afirma o Observatório do Clima em seu documento de expectativas para a conferência. A organização defende que as decisões de Antália reconheçam os mapas do caminho apresentados pela presidência brasileira da COP30, tanto o voltado à transição energética quanto o destinado a interromper e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030. A expectativa é de que os documentos sejam incorporados às discussões políticas da conferência e sirvam de referência para a elaboração de estratégias nacionais e regionais.
"O mundo chega à Antália na esteira de eventos climáticos extremos e para os quais só existe uma solução: acabar com os combustíveis fósseis. A COP31 começa com um mapa dizendo como fazer isso e mais, que todos já podem e devem começar. Resta saber se os líderes terão a coragem de fazê-lo", afirma Stela Herschmann, líder de Política Internacional do Observatório do Clima.
Apresentados na última semana, quase um ano após a COP30, dois Mapas do Caminho foram elaborados voluntariamente pela presidência brasileira da conferência, diante da dificuldade de incluir os combustíveis fósseis nas negociações formais em Belém. A iniciativa dá continuidade ao compromisso firmado na COP28, em Dubai, em 2023, de promover uma transição justa, ordenada e equitativa para longe dessas fontes de energia.
O mapa sobre transição energética propõe uma metodologia para que cada país identifique sua dependência de petróleo, gás e carvão, avalie as condições para reduzir o consumo e defina prioridades. O documento não estabelece metas obrigatórias de redução e considera as diferentes realidades nacionais, incluindo a capacidade econômica e institucional de cada país. Já o segundo, reúne estratégias para deter e reverter o desmatamento e a degradação florestal até 2030.
O Observatório do Clima defende que as presidências das COPs 31 e 32 apoiem a elaboração de mapas nacionais e regionais ao longo de 2027, com apresentação dos documentos até a conferência seguinte, prevista para ocorrer na Etiópia. A proposta busca fazer com que os roteiros deixem de ser apenas referências internacionais e se convertam em instrumentos de planejamento dos governos.
Financiamento
Além da transição energética, o financiamento climático é considerado essencial para viabilizar as mudanças, sobretudo nos países em desenvolvimento, que enfrentam maiores dificuldades para custear a adaptação e a redução das emissões. Entre as prioridades para a COP31 estão avançar nas negociações para triplicar os recursos destinados à adaptação, atualizar o Roteiro de Baku a Belém, com a meta de mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano, e fortalecer o Programa de Trabalho sobre Mitigação.
A expectativa é de que a conferência ajude a transformar os compromissos financeiros em mecanismos concretos de apoio aos países, ampliando sua capacidade de implementar políticas climáticas.
Para Tatiana Oliveira, líder da estratégia internacional do WWF-Brasil, o financiamento precisa deixar de ser uma promessa recorrente nas conferências e se transformar em recursos efetivamente disponíveis para os países em desenvolvimento. "Não podemos continuar tratando o financiamento climático como uma promessa que se renova a cada conferência, enquanto os países em desenvolvimento seguem sem recursos para enfrentar a crise climática", destaca.
“A COP31 precisa entregar compromissos em financiamento público novo, adicional e previsível, adequado às necessidades de cada país. Sem financiamento justo não haverá transição possível — e os países e as populações que menos contribuíram para a crise continuarão pagando a conta mais alta”, acrescenta Oliveira.
Outro ponto central é a operacionalização do Mecanismo de Belém-Antália, criado na COP30 para orientar a implementação de uma transição justa. O instrumento deverá avançar na proteção de trabalhadores e comunidades afetados pela transformação dos sistemas produtivos, além de discutir como distribuir de forma mais equilibrada os custos e benefícios da descarbonização.
A proposta é evitar que a mudança para uma economia de baixo carbono aprofunde desigualdades e garantir condições para que os grupos mais vulneráveis participem desse processo e sejam amparados por ele.
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