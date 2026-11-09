Prêmio Vozes da Ciência do Grupo Boticário apoia novos pesquisadores

Pesquisadores atuam em laboratório do Grupo Boticário, centro de inovações e palco do Prêmio Vozes da Ciência na indústria da beleza - (crédito: Grupo Boticário)

O Grupo Boticário recebe inscrições para a segunda edição do Prêmio Vozes da Ciência até domingo (15/11), por meio de seu site oficial. Criada pela área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a iniciativa busca capacitar novos pesquisadores, conectar o ambiente universitário com a indústria e impulsionar estudos aplicados à beleza e ao bem-estar.

Após contemplar a saúde feminina na edição inaugural de 2025, o programa direciona os trabalhos para a Saúde Capilar, acompanhando as atividades do Centro de Pesquisa Capilar da companhia. Os estudos abrangem dimensões como fisiologia, envelhecimento, neurociência e reparação capilar. A Associação Brasileira de Cosmetologia (ABC) fornece apoio institucional por meio de treinamentos e divulgação aos participantes.

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As pesquisas submetidas podem reunir resultados preliminares em dois eixos temáticos: saúde do couro cabeludo, contemplando neurociência, danos, bem-estar, envelhecimento e relações com a pele; e composição dos fios, com foco em efeitos do tempo, reparação e proteção da fibra.

O diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da companhia, Gustavo Dieamant, destacou que a temática aprofunda a análise dos mecanismos biológicos, fisiológicos e neurológicos associados aos fios e ao couro cabeludo. O executivo apontou que o direcionamento acompanha os avanços tecnológicos internos e fortalece talentos científicos capazes de gerar valor para a sociedade.

Categorias e premiações

Captação de Talentos: voltada a pós-graduandos de mestrado e doutorado de qualquer gênero. O vencedor ganha uma bolsa científica de P&D no Grupo Boticário e vaga no 39º Congresso Brasileiro de Cosmetologia. Do segundo ao terceiro lugar, os estudantes recebem cursos de extensão da ABC.

Incentivo à Pesquisa: exclusiva para graduandas, visando incentivar o trabalho feminino na ciência. A primeira colocada garante ingresso no 39º Congresso Brasileiro de Cosmetologia, enquanto o segundo e terceiro lugares ganham bolsas para cursos de extensão da ABC.

A organização divulga os projetos finalistas até 16 de dezembro de 2026. A banca avaliadora recebe os participantes para a entrega dos prêmios em março de 2027, no Centro de P&D da empresa, em São José dos Pinhais (PR), durante a programação do mês do Dia Internacional da Mulher.

Na estreia, o projeto reuniu 129 inscrições oriundas de todas as regiões do país, computando 102 mulheres entre as candidaturas elegíveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.



