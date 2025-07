O poder da beleza: setor emprega mais de 7,1 milhões de brasileiros

Mais do que batons e cremes, a indústria da beleza movimenta bilhões e gera milhões de empregos ao redor do mundo. E no Brasil, essa realidade não é diferente. O país ocupa a quarta posição no mercado global de beleza, ficando atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão, e respondendo por 40% de todo o mercado latino-americano. Um verdadeiro gigante que emprega mais de 7,1 milhões de pessoas, da fábrica ao salão de beleza.

Para entender a fundo o papel crucial que o setor desempenha no desenvolvimento socioeconômico, e mais especificamente o impacto de uma de suas maiores representantes, o Grupo L'Oréal no Brasil encomendou um estudo inédito. A pesquisa, conduzida pela renomada consultoria francesa Asterès, mergulhou na atuação da empresa no país, revelando dados impressionantes sobre sua contribuição para a economia e a geração de empregos.

A análise da Asterès abrangeu as quatro unidades de negócio da L'Oréal no Brasil — sede administrativa, centro de pesquisa e inovação, fábrica e centro de distribuição. Com uma produção anual de mais de 400 milhões de itens de beleza em sua fábrica em São Paulo e em parceria com outros elos da cadeia de valor, a L'Oréal gerou R$ 19,5 bilhões em vendas totais apenas em 2023.

Para Marcelo Zimet, CEO do Grupo L'Oréal no Brasil, a força da indústria da beleza está diretamente ligada à sua relevância para o consumidor e ao seu papel social. “O setor de beleza é forte, diversificado e resiliente, porque é uma categoria essencial. No Brasil, a beleza tem um valor ainda mais único para o consumidor. Beleza é saúde, bem-estar e autocuidado e, em um país tão diverso, é sinônimo de felicidade, conexão social e representatividade. Entender isso é chave para atuar aqui”, destaca Zimet.

A presença da L'Oréal é sentida em mais da metade dos lares brasileiros, alcançando cerca de 20 milhões de consumidores com seu portfólio de 22 marcas globais e locais, incluindo as brasileiras Niely e Colorama. A companhia tem demonstrado um crescimento notável nos últimos cinco anos e é a líder de mercado em cuidados com os cabelos. Em 2024, as vendas da L'Oréal na América Latina registraram um forte crescimento — a região representou 8% das vendas globais do grupo no ano.

Empregabilidade e compromisso social

Além dos robustos resultados financeiros, o estudo da Asterès lançou luz sobre o significativo impacto da L'Oréal na geração de empregos. O grupo contribuiu para a criação de 43.300 empregos em toda a sua cadeia de valor, incluindo cerca de 3 mil empregos diretos. Isso significa que cada emprego direto na L'Oréal gera 14 empregos adicionais na economia brasileira. Em 2024, 11 mil novos empregos foram criados no setor, um aumento de 7,7% em comparação com 2023.

