Leilão do Banco Master tem móveis de luxo e itens a partir de R$ 70

O leilão de móveis e objetos de escritório que pertenciam ao Banco Master e ao Will Bank, instituições ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, foi realizado nesta segunda-feira (9/11). A disputa ocorre pela plataforma Kwara e reúne 445 lotes com itens corporativos, eletrônicos e peças decorativas.
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A venda integra o processo de liquidação extrajudicial de ambos os bancos. O valor arrecadado será destinado ao pagamento de credores das instituições. O catálogo apresenta artigos corporativos de luxo e peças com valores acessíveis.
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Peças de destaque e lances disputados
A disputa registrou ofertas intensas logo na primeira hora. A poltrona Tetê começou com lance de R$ 25 mil e ultrapassou 2 mil propostas em menos de uma hora, saindo por quase R$ 48 mil. Um lote com cerca de 25 cadeiras Verus Interwave, da marca Herman Miller, atingiu R$ 50.010 após 627 lances.
O catálogo reúne outros lotes de grande porte:
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Conjunto de aproximadamente 20 cadeiras Cosm Média, da Herman Miller, com lance inicial de R$ 98 mil;
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Lote de dez cadeiras Verus Interwave cotado a R$ 28.540, com 611 ofertas;
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Caixa-bar no valor de R$ 42 mil;
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Dois quadros avaliados em R$ 30 mil.
O pregão conta com fabricantes conhecidos de mobiliário corporativo e design, como Haworth, Artefacto e Fernando Jaeger. Estão disponíveis estações de trabalho com elevação automática, sofás, mesas e televisores Samsung e LG, incluindo um televisor LG de 98 polegadas.
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Itens econômicos e lotes combinados
O evento também disponibiliza opções de menor valor. Cerca de 40 minutos após a abertura, um lote com nove suportes e acessórios estava cotado a R$ 70. Monitores Dell registravam valores de R$ 171 e R$ 211, enquanto uma sanduicheira Cadence recebeu sete ofertas e alcançou R$ 157.
Os participantes encontram também os seguintes combos:
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Conjunto com fritadeira Airfryer, micro-ondas e sanduicheira por R$ 765;
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Trio com cafeteira, garrafa térmica e liquidificador por R$ R$ 322;
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Lote de decoração com raquete elétrica que mata insetos por R$ 6,2 mil.
A lista inclui ainda forno elétrico por R$ 205, puff por R$ 227, notebooks, frigobares, louças e extintores. Um segundo pregão com 250 lotes de cozinha segue até 30 de novembro. Os dois eventos somam mais de 700 lotes, com arrecadação mínima estimada em R$ 1,7 milhão pela Kwara.
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Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.