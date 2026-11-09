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LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Leilão do Banco Master tem móveis de luxo e itens a partir de R$ 70

Pregão reúne mais de 700 lotes com peças de design exclusivo e eletrodomésticos variados; valores arrecadados vão pagar credores das instituições

Cadeiras de escritório, como as mostradas na imagem, estavam entre os móveis e objetos leiloados do Banco Master e Will Bank - (crédito: Kwara)
Cadeiras de escritório, como as mostradas na imagem, estavam entre os móveis e objetos leiloados do Banco Master e Will Bank - (crédito: Kwara)

O leilão de móveis e objetos de escritório que pertenciam ao Banco Master e ao Will Bank, instituições ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, foi realizado nesta segunda-feira (9/11). A disputa ocorre pela plataforma Kwara e reúne 445 lotes com itens corporativos, eletrônicos e peças decorativas.

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A venda integra o processo de liquidação extrajudicial de ambos os bancos. O valor arrecadado será destinado ao pagamento de credores das instituições. O catálogo apresenta artigos corporativos de luxo e peças com valores acessíveis.

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Peças de destaque e lances disputados

A disputa registrou ofertas intensas logo na primeira hora. A poltrona Tetê começou com lance de R$ 25 mil e ultrapassou 2 mil propostas em menos de uma hora, saindo por quase R$ 48 mil. Um lote com cerca de 25 cadeiras Verus Interwave, da marca Herman Miller, atingiu R$ 50.010 após 627 lances.

O catálogo reúne outros lotes de grande porte:

  • Conjunto de aproximadamente 20 cadeiras Cosm Média, da Herman Miller, com lance inicial de R$ 98 mil;

  • Lote de dez cadeiras Verus Interwave cotado a R$ 28.540, com 611 ofertas;

  • Caixa-bar no valor de R$ 42 mil;

  • Dois quadros avaliados em R$ 30 mil.

O pregão conta com fabricantes conhecidos de mobiliário corporativo e design, como Haworth, Artefacto e Fernando Jaeger. Estão disponíveis estações de trabalho com elevação automática, sofás, mesas e televisores Samsung e LG, incluindo um televisor LG de 98 polegadas.

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Itens econômicos e lotes combinados

O evento também disponibiliza opções de menor valor. Cerca de 40 minutos após a abertura, um lote com nove suportes e acessórios estava cotado a R$ 70. Monitores Dell registravam valores de R$ 171 e R$ 211, enquanto uma sanduicheira Cadence recebeu sete ofertas e alcançou R$ 157.

Os participantes encontram também os seguintes combos:

  • Conjunto com fritadeira Airfryer, micro-ondas e sanduicheira por R$ 765;

  • Trio com cafeteira, garrafa térmica e liquidificador por R$ R$ 322;

  • Lote de decoração com raquete elétrica que mata insetos por R$ 6,2 mil.

A lista inclui ainda forno elétrico por R$ 205, puff por R$ 227, notebooks, frigobares, louças e extintores. Um segundo pregão com 250 lotes de cozinha segue até 30 de novembro. Os dois eventos somam mais de 700 lotes, com arrecadação mínima estimada em R$ 1,7 milhão pela Kwara.

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Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.


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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 09/11/2026 12:49 / atualizado em 09/11/2026 12:51
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