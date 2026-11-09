Governo eleva imposto sobre pneus importados para impulsionar indústria

O governo federal elevou de 25% para 30% a alíquota do Imposto de Importação sobre pneus de automóveis de passeio. A determinação do Comitê-Executivo de Gestão (Gecex), publicada no Diário Oficial da União, vigora por 12 meses, com validade até 9 de novembro de 2027.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O texto atualiza o modelo de alterações tarifárias temporárias. A Resolução Gecex nº 272/2021 passa a prever o Anexo XI (Letec+), lista de exceções à Tarifa Externa Comum (TEC) voltada a acomodar ajustes em "novo contexto internacional", dentro das regras do Mercosul. O item enquadrado nesses anexos cumpre a taxa excepcional pelo período definido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
ICMS de compras internacionais sobe para 20% em 10 estados a partir de amanhã
-
Apex abrirá escritório em Washington para apoiar empresas afetadas por tarifaço
-
Anfavea: produção de automóveis cresce 6,2% no acumulado até outubro
A taxa padrão para pneus de passeio era de 16%, índice superado em outubro de 2024 após a subida temporária para 25%. Essa vigência terminaria em outubro de 2025, mas foi estendida no ano passado até outubro de 2026. Neste ano, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip) solicitou elevação para 35% ou manutenção em 25%. O governo fixou o patamar intermediário de 30% por 12 meses e recomendou acompanhar os efeitos no mercado.
Saiba Mais
- Cidades DF Em depoimento, PM nega desentendimento antes de ataque: "Todos eram amigos"
- Cidades DF Vídeo: "Não lembro", diz PM em depoimento sobre ataque a tiros dentro de van
- Cidades DF Procurando emprego? Agências começam semana com mais de mil vagas
- Cidades DF Clínica lamenta morte de jovem assassinada por PM e suspende atividades
- Cidades DF PMDF resgata 37 aves e prende dez homens por rinha de galo no DF
- Cidades DF Motorista fica ferido após capotar carro na EPIA Sul
Controle de importações e concorrência
A Anip indicou que o ajuste tarifário e o reforço nas fiscalizações buscam atenuar distorções perante o crescimento das importações, vindas sobretudo da China e de outros mercados da Ásia. Para conter irregularidades na entrada das mercadorias, o governo restabeleceu no fim de outubro o Licenciamento Não Automático (LNA).
A entidade relatou episódios frequentes de produtos comercializados abaixo do custo das matérias-primas. Esse quadro caracteriza dumping e figura como alvo de apurações em análise ou já aplicadas pelo Executivo.
"A medida é importante para corrigir distorções e preservar empregos, investimentos e a sustentabilidade da indústria brasileira de pneus e de seu ecossistema produtivo, que envolve borracha natural, aço, químicos e têxteis", declarou Rodrigo Navarro, presidente da Anip, em nota. "A indústria de pneus é estratégica para o País, uma vez que o Brasil depende do modal rodoviário para movimentar sua economia", acrescentou o dirigente.
Estatísticas do setor e impacto nos preços
Registros citados pela associação apontam mudanças na divisão de mercado de pneus de reposição:
-
em 2019, os fabricantes nacionais detinham 66% das vendas, contra 34% dos concorrentes externos;
-
em 2026, no acumulado até setembro, as fábricas locais responderam por 30%, enquanto os itens importados atingiram 70%.
A nova alíquota aproxima o Brasil de parâmetros internacionais com tarifas protetivas:
-
nos Estados Unidos, o índice chega a 78%;
-
na União Europeia, o nível está em 45%;
-
no México, o percentual é de 35%.
A entidade argumentou que o aumento tributário não deve gerar impacto relevante na inflação. Conforme levantamento da consultoria LCA citado pela associação, mesmo se a tarifa alcançasse 35%, o reflexo na variação do IPCA ficaria limitado a 0,005 ponto porcentual.
Saiba Mais
- Economia Prêmio Vozes da Ciência do Grupo Boticário apoia novos pesquisadores
- Economia Governo prorroga Gás do Povo até novembro de 2031
- Economia Ações da Nvidia despencam após investigação de caso extraconjugal de CEO
- Economia China nega acusação de espionagem envolvendo CEO da Nvidia
- Economia Lula busca nome para a Fazenda em meio à pressão por ajuste fiscal
- Economia Fitoterapia na universidade pode ampliar o mercado no Brasil
Com informações da Agência Estado
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.