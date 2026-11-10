Organizadores cancelam evento devido à tempestade Charles

Conforme informações do site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos fortes com velocidades de 100 a 120km por hora. - (crédito: Foto: André Kosters - Lusa)

Lisboa *— Os organizadores do Web Summit 2026, informaram, na noite desta terça-feira(10/11), por meio de nota, que o governo de Portugal orientou formalmente a organização para o cancelamento do evento de quarta-feira (11/11), devido aos riscos da tempestade Charles em Lisboa. Devido aos ventos fortes previstos por conta das tempestades Charles e Bruna que estão se aproximando do continente, as autoridades recomendaram que as pessoas não saiam de casa e alertaram sobre os riscos de falta de energia e alagamentos, além de graves interrupções no transporte público. Especialistas estimam ventos de mais de 140 km por hora.

“A orientação foi dada após conversas com o governo português, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Polícia de Segurança Pública (PSP)”, destacou a nota da organização do Web Summit. O evento teve a abertura ontem à noite, com os pavilhões e palestras iniciados oficialmente hoje, e deveria ser realizado até quinta-feira (12/11).

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“A segurança dos nossos participantes, da equipe e dos prestadores de serviço é sempre nossa prioridade absoluta”, afirmou a nota da organização. O comunicado ainda informou que o objetivo é realizar o evento de quinta-feira (12/11) “conforme planejado, após a passagem da tempestade Charles”.

“Continuaremos trabalhando em conjunto com as autoridades e os serviços de emergência, monitorando as condições e divulgando novas informações assim que forem confirmadas”, acrescentou o texto.

Visitantes de 164 países

Neste ano, o Web Summit de Lisboa completa a 10ª edição e conta com a participação de mais de 70 mil inscritos de 164 países, considerada “a mais internacional" do evento. O fórum ainda bateu recorde de presença de investidores: 1.943.

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A área de exposição está totalmente ocupada, reunindo mais de 10 mil startups, e 3.052 empresas de 110 países, além de grandes parceiros ligados a algumas das maiores gigantes da tecnologia do mundo, como Apple, Meta, Google e Intel.

*A jornalista viajou a convite do Web Summit