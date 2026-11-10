Reitor da UFC defende ensino de fitoterapia nos cursos de saúde

Reitor da UFC, Custódio Almeida defendeu investimentos em pesquisa e na formação de profissionais de saúde para ampliar o uso de fitoterápicos no Brasil. - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

A formação de profissionais de saúde e o investimento em pesquisa são fundamentais para ampliar o uso de medicamentos fitoterápicos no Brasil. A avaliação foi apresentada pelo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, durante o debate “Desafios dos Fitoterápicos no Brasil”, realizado nesta terça-feira (10/11), no Correio Braziliense, com apoio da TV Brasília. Mediado pela jornalista Sibele Negromonte, o encontro discutiu caminhos para transformar a biodiversidade brasileira em produção de medicamentos e ampliar o acesso da população a esses tratamentos.

Durante o debate, Custódio anunciou a criação de um Jardim Botânico da Caatinga, em uma área de mais de 800 hectares no Ceará. O espaço terá como uma das principais atividades mapear, cultivar e estudar plantas medicinais do bioma, levando amostras aos laboratórios para identificar seu potencial farmacêutico e desenvolver novos fitoterápicos. A iniciativa também prevê estações distribuídas pelo estado. Segundo o reitor, o projeto foi impulsionado pela Lei nº 15.430, de 10 de junho de 2026, que estabelece medidas de proteção e recuperação da Caatinga.

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O reitor também destacou a experiência do programa Farmácias Vivas, desenvolvido no Ceará, que aproxima a população das plantas medicinais por meio da distribuição de mudas e orientações sobre o cultivo e o uso. Para ele, o modelo permite que as pessoas reproduzam o plantio em casa e amplia o acesso a tratamentos de baixo custo.

Custódio ressaltou, porém, que a transformação das plantas em medicamentos exige pesquisa científica e investimento. “Até chegar na produção de medicamentos, todos nós sabemos que tem um processo mais longo, com pesquisa científica acoplada”, afirmou.

Outro desafio apontado por Custódio é a ausência de conteúdos sobre fitoterapia na formação de médicos e outros profissionais de saúde. Segundo ele, a falta de disciplinas específicas contribui para a resistência à prescrição desses medicamentos. O reitor pretende incluir a temática no currículo de um novo curso de Medicina que será aberto pela UFC e defendeu que outras universidades adotem a mesma iniciativa.

Ele lembrou que não há impedimento legal para a inclusão de disciplinas sobre fitoterapia nos cursos de Medicina, Farmácia e Enfermagem e destacou que o SUS também pode contribuir para ampliar essas práticas. Para Custódio, é necessário levar o conhecimento produzido nas universidades à população e transformar iniciativas isoladas em políticas de alcance nacional.

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