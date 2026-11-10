Reitor da UFC defende ensino de fitoterapia nos cursos de saúde

A formação de profissionais de saúde e o investimento em pesquisa são fundamentais para ampliar o uso de medicamentos fitoterápicos no Brasil. A avaliação foi apresentada pelo reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, durante o debate “Desafios dos Fitoterápicos no Brasil”, realizado nesta terça-feira (10/11), no Correio Braziliense, com apoio da TV Brasília. Mediado pela jornalista Sibele Negromonte, o encontro discutiu caminhos para transformar a biodiversidade brasileira em produção de medicamentos e ampliar o acesso da população a esses tratamentos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Durante o debate, Custódio anunciou a criação de um Jardim Botânico da Caatinga, em uma área de mais de 800 hectares no Ceará. O espaço terá como uma das principais atividades mapear, cultivar e estudar plantas medicinais do bioma, levando amostras aos laboratórios para identificar seu potencial farmacêutico e desenvolver novos fitoterápicos. A iniciativa também prevê estações distribuídas pelo estado. Segundo o reitor, o projeto foi impulsionado pela Lei nº 15.430, de 10 de junho de 2026, que estabelece medidas de proteção e recuperação da Caatinga.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O reitor também destacou a experiência do programa Farmácias Vivas, desenvolvido no Ceará, que aproxima a população das plantas medicinais por meio da distribuição de mudas e orientações sobre o cultivo e o uso. Para ele, o modelo permite que as pessoas reproduzam o plantio em casa e amplia o acesso a tratamentos de baixo custo.
Custódio ressaltou, porém, que a transformação das plantas em medicamentos exige pesquisa científica e investimento. “Até chegar na produção de medicamentos, todos nós sabemos que tem um processo mais longo, com pesquisa científica acoplada”, afirmou.
Outro desafio apontado por Custódio é a ausência de conteúdos sobre fitoterapia na formação de médicos e outros profissionais de saúde. Segundo ele, a falta de disciplinas específicas contribui para a resistência à prescrição desses medicamentos. O reitor pretende incluir a temática no currículo de um novo curso de Medicina que será aberto pela UFC e defendeu que outras universidades adotem a mesma iniciativa.
Ele lembrou que não há impedimento legal para a inclusão de disciplinas sobre fitoterapia nos cursos de Medicina, Farmácia e Enfermagem e destacou que o SUS também pode contribuir para ampliar essas práticas. Para Custódio, é necessário levar o conhecimento produzido nas universidades à população e transformar iniciativas isoladas em políticas de alcance nacional.
Assista:
Saiba Mais
Brasil
Porto de Santos sofre ataque cibernético, mas mantém operações
Brasil
Justiça desiste de pedir crédito extra de R$ 208,9 milhões para penduricalhos
Brasil
Covid-19: quem precisa se vacinar, quando testar e como se proteger?
Brasil
Justiça de SP nega pedido de associações para proibir venda on-line de pets
Brasil
Crânio de jaguatirica é apreendido pelo Ibama em unidade dos Correios
Brasil
Morre Anna Marina, pioneira do jornalismo mineiro
Brasil
Mulher tem carro roubado e é atropelada em São Paulo
Brasil
PF mira suspeitos de comercializar livros raros e objetos históricos furtados