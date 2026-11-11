Faturamento da indústria cresce em setembro após duas quedas seguidas

Utilização da Capacidade Instalada (UCI) registrou alta de 0,2 ponto percentual, passando de 77,1% para 77,3% em setembro. - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou, nesta quarta-feira (11/11), os dados sobre o faturamento da indústria em setembro, que subiu 0,8% no mês em relação a agosto. No acumulado do ano, no entanto, o indicador ainda mostra estabilidade em relação ao mesmo período de 2025.

Mesmo diante desse crescimento, o resultado reverte apenas uma parte das duas quedas expressivas do faturamento do setor registradas em julho (-2,1%) e agosto (-3,8%). No mesmo período, a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), que, como o próprio nome indica, mostra se as máquinas e os equipamentos industriais estão sendo utilizados, registrou alta de 0,2 ponto percentual, passando de 77,1% para 77,3% em setembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em relação ao número de horas trabalhadas, houve um leve recuo de 0,1% em setembro, o que indica que elas ficaram praticamente estáveis nesse período. Já no acumulado desde janeiro de 2026, o índice ficou 0,8% abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior.

Na avaliação da especialista de Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko, o resultado de setembro mostra que ainda há sinais de enfraquecimento da atividade industrial, mesmo com o aumento do faturamento no mês. Ela destaca que o número de horas trabalhadas e a UCI ficaram estáveis, após quedas relevantes em julho e agosto. “Esse avanço que aconteceu em setembro reverte uma parte muito pequena dessas quedas acumuladas nos meses anteriores”, destaca.

Emprego em queda

No mercado de trabalho, os indicadores da CNI revelam uma nova queda do nível de emprego, que recuou 0,3% em setembro, na comparação com o mês anterior, e acumula queda de 0,5% nos últimos nove meses, desde janeiro. Nesse mesmo período, a massa salarial cresceu 1%, apesar de uma redução de 0,3% na comparação mensal.

“É importante destacar que o emprego, quando a gente olha para os números da economia como um todo, tem mostrado um avanço da ocupação, mas essa dinâmica é heterogênea quando a gente faz a comparação setorial. Especialmente quando a gente olha para os números de mercado de trabalho formal, os números da indústria de transformação vêm mostrando uma desaceleração relevante”, aponta Larissa Nocko.