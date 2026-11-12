Inflação desacelera em outubro, mas segue acima do teto da meta

Energia elétrica residencial foi o subitem que mais contribuiu para conter a inflação - (crédito: Mercado Hoje)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador oficial da inflação, registrou alta de 0,14% em outubro, uma desaceleração em relação a setembro, quando a variação foi de 0,82%. Apesar do resultado mais baixo no mês, o índice acumula alta de 4,10% em 2026 e de 4,63% nos últimos 12 meses, acima do teto de 4,5% da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre os grupos pesquisados, transportes e habitação tiveram deflação de 0,59% e 0,51%, respectivamente. Na direção oposta, alimentação e bebidas apresentou a maior alta, de 1,04%, e exerceu o maior impacto sobre o índice, com contribuição de 0,22 ponto percentual.



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A energia elétrica residencial foi o subitem que mais contribuiu para conter a inflação, com impacto negativo de 0,08 ponto percentual. O preço passou de uma alta de 7,98% em setembro para uma queda de 1,92% em outubro.

A mudança refletiu a passagem da bandeira tarifária amarela para a verde, sem cobrança adicional na conta de luz. A taxa de água e esgoto também contribuiu para o resultado negativo, influenciada pela aplicação de um desconto de 25% na tarifa mínima em Curitiba.

No grupo transportes, o resultado foi influenciado principalmente pelo recuo de 9,21% nas passagens aéreas, que haviam subido 9,66% no mês anterior. Os combustíveis também passaram a registrar queda, de 0,31%, após avançarem 1,41% em setembro.

A gasolina teve redução média de 0,56%, enquanto o gás veicular recuou 0,46%. Já o óleo diesel e o etanol apresentaram altas de 1,66% e 1,02%, respectivamente.

Segundo Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, a desaceleração reflete a redução nos preços de itens importantes do orçamento das famílias, como gasolina e energia elétrica.

Em contrapartida, os alimentos pressionaram a inflação no período. A alimentação no domicílio acelerou de 0,96% em setembro para 1,31% em outubro. Entre os produtos que mais encareceram estão o tomate (19,57%), a cebola (11,29%), o arroz (4,81%) e as carnes (2,27%). Na direção oposta, a cenoura recuou 9,72%, a batata-inglesa caiu 2,95% e o café moído, 1,03%.

Gonçalves atribuiu a pressão sobre os alimentos a fatores climáticos e ao aumento dos custos de produção e transporte. “Questões climáticas, como chuvas em excesso, comprometem a oferta de alguns produtos, assim como o preço mais alto do diesel pressiona a cadeia produtiva, impactando o valor dos produtos para o consumidor final”, explicou.

Variação por grupos:

Alimentação e bebidas: 1,04%;

Habitação: -0,51%;

Artigos de residência: 0,44%;

Vestuário: 0,38%;

Transportes: -0,59%;

Saúde e cuidados pessoais: 0,09%;

Despesas pessoais: 0,36%;

Educação: 0,07%;

Comunicação: 0,71%.