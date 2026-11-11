Com perda de força da tempestade Charles, Web Summit será retomado nesta quinta

Lisboa – Após um dia tenso com a passagem da tempestade Charles em Portugal, nesta quarta-feira (11/11), que culminou no cancelamento do Web Summit, um dos maiores eventos globais de tecnologia, com mais de 70 mil visitantes inscritos, os organizadores do evento informaram que as atividades serão retomadas normalmente na quinta-feira (12).

“No momento, estamos totalmente focados em entregar o último dia do Web Summit. Será nossa quinta-feira mais movimentada de todos os tempos, com mais palestrantes e mais encontros do que nunca, com muitos remarcados para quarta-feira. Estamos interagindo diretamente com qualquer participante impactado”, informou a nota da organização, que fará um balanço do evento para a imprensa.

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A tempestade Charles diminuiu de intensidade ao atingir o continente europeu, e o estado de alerta foi suspenso em praticamente todas as cidades do país. Foram registradas 1.630 ocorrências, em grande parte, inundações, segundo informações divulgadas pelas autoridades portuguesas. Além do fechamento de túneis, escolas e repartições públicas, foram cancelados mais de 288 voos no Aeroporto Internacional de Lisboa, praticamente metade dos 565 previstos.

Uma das regiões mais afetadas foi a do Algarve, no sul do país. A tempestade Charles dividiu-se em dois núcleos, e o alerta vermelho passou para laranja. Com o desvio, o evento climático não se juntou à tempestade Bruna, como era previsto inicialmente, e, com isso, segundo as autoridades, a intensidade dos ventos diminuiu no continente.

“Os cidadãos tiveram comportamento exemplar e respeitaram as orientações das autoridades e não frequentaram as zonas mais afetadas”, afirmou o comandante Nacional de Proteção Civil, Mário Silvestre, em coletiva de imprensa. Ele informou que as medidas e os planos de emergência foram elaborados com base nos dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e que a falta de acidentes graves foi decorrente da redução da intensidade da tempestade.

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As autoridades admitiram que a intensidade da tempestade acabou sendo menor do que a esperada no continente. Em boletim divulgado na tarde de hoje, o IPMA informou que “houve uma diminuição do cavamento da depressão e, consequentemente, da intensidade do vento, face à previsão do dia de ontem”. “Ainda assim, nas próximas horas em Portugal continental prevê-se a continuação de chuva persistente e, por vezes, forte, a evoluir de sudoeste para nordeste do país”, destacou o boletim. Segundo o instituto, os ventos na região sul chegaram a atingir 110 km/h.

“Melhor prevenir do que remediar”

Em pronunciamento, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, desativou o escritório de crise após o enfraquecimento da intensidade da tempestade Charles e elogiou as equipes que trabalharam ao longo do dia. “Quero cumprimentar os portugueses porque demos uma resposta coletiva a uma fatalidade que era muito exigente e pode se repetir no futuro”, disse. Ele evitou minimizar os mecanismos de salvaguarda das pessoas diante da perda de força da tempestade e das consequências menos graves para a população. Ao comentar o desvio da trajetória da tempestade, afirmou:

“E isso pode ser o motivo para estarmos satisfeitos. Tudo o que era necessário fazer estava a ser feito”, afirmou. “Mais vale prevenir do que remediar”, ressaltou. Ele reconheceu que o país tem atravessado um dos anos mais quentes e que, como os avisos foram levados a sério, as autoridades estavam preparadas para enfrentar eventos climáticos extremos após a tragédia que ocorreu no ano passado, com a tempestade Liris.

O primeiro-ministro, inclusive, reforçou uma declaração que deu na véspera. “Eu repito que não podemos desprezar a agressividade e a força desses fenômenos climáticos”, afirmou. Montenegro disse que recebeu as críticas “com tranquilidade”, especialmente de comerciantes que foram obrigados a fechar seus negócios ao longo do dia, e reconheceu que ninguém quer parar o país ou impedir que todos possam produzir. “A questão é de equilíbrio e proporcionalidade para conciliarmos o que é preciso”, afirmou. “Não deixamos ninguém para trás, desprotegidos, tanto no meio da serra quanto no apartamento”, frisou.

* A jornalista viajou a convite do Web Summit

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