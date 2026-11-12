Crise no crédito do agronegócio derruba ações do Banco do Brasil em 8,17%

Banco do Brasil provisionou R$ 42,6 bilhões para cobrir operações com baixa expectativa de recuperação. Desse total, R$ 13,2 bilhões foram registrados apenas no terceiro trimestre. - (crédito: Assessoria BB)

As ações do Banco do Brasil (BB) recuaram 8,17% nesta quinta-feira (12/11), cotadas a R$ 15,51, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. O banco registrou redução de 66,5% no lucro líquido ajustado em relação ao mesmo período do ano passado, em meio ao aumento das perdas com empréstimos concedidos ao agronegócio.

A presidente do banco, Tarciana Medeiros, afirmou que a instituição enfrenta um período de pressão sobre o crédito rural. “Estamos atravessando o ciclo mais severo de custo de crédito do agro da nossa história”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Inflação fica acima do teto da meta põe Banco Central em alerta

A instituição possui R$ 403,6 bilhões em operações de crédito destinadas ao setor, dos quais 66% estão concentrados em médios e grandes produtores. A inadimplência nesse segmento passou de 4,84%, em setembro de 2025, para 6,92% em setembro deste ano.

Os atrasos estão concentrados principalmente nas atividades de soja, milho e pecuária, com maior incidência entre produtores de médio e grande porte da região Centro-Oeste.

Diante do cenário, o Banco do Brasil provisionou R$ 42,6 bilhões para cobrir operações com baixa expectativa de recuperação. Desse total, R$ 13,2 bilhões foram registrados apenas no terceiro trimestre.

Parte dos produtores rurais inadimplentes deixou de aderir às condições de renegociação previstas na Medida Provisória (MP) 1.376, na expectativa de que o Congresso Nacional aprovasse alternativas mais favoráveis. A decisão contribuiu para manter operações em atraso e ampliar a pressão sobre a carteira de crédito do banco.

O vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Gilson Alceu Bittencourt, afirmou que produtores que atendiam aos critérios da medida optaram por aguardar uma nova solução.

“Muitos produtores não optaram por fazer a renegociação, mesmo se enquadrando nela, porque estavam esperando alguma solução que o Congresso pudesse aprovar, inclusive com condições muito melhores”, disse.

A MP 1.376 foi prorrogada pelo Congresso Nacional e segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).