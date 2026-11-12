Paddy Cosgrave demonstra preocupação com mudanças climáticas

Lisboa – O CEO e cofundador do Web Summit, Paddy Cosgrave, elogiou o trabalho das autoridades portuguesas pelas precauções adotadas em relação à chegada da tempestade Charles ao continente europeu, ontem, e também o trabalho da equipe, que adotou protocolos rigorosos de segurança. Ele também demonstrou preocupação com as mudanças climáticas e a necessidade de todos se preocuparem com isso.

“As mudanças climáticas são algo terrível, porque são algo que nos afeta profundamente. Sinto que, neste momento, há um novo ânimo no mundo e um senso de responsabilidade maior — algo que vai além de apenas gerar lucros. Precisamos mudar a forma como conduzimos as coisas, pois o futuro do nosso país depende disso”, afirmou Cosgrave, nesta quinta-feira (12/11), a jornalistas.

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O Web Summit foi cancelado, ontem, diante da aproximação da tempestade Charles na costa portuguesa. De acordo com o executivo, após a desmontagem, tudo começou a ser remontado desde as 18h de ontem, após a liberação do local pelas autoridades, em função da diminuição da intensidade da tempestade, que acabou sendo menor do que o esperado. “Não tínhamos certeza se conseguiríamos abrir o evento hoje; só tivemos essa confirmação nas primeiras horas da manhã, quando recebemos as aprovações necessárias de que tudo estava pronto. Foi um esforço logístico impressionante, fruto de uma excelente coordenação entre diversas agências e as equipes no local”, disse Cosgrave.

O executivo ainda elogiou o trabalho das autoridades e não fez críticas ao excesso de zelo do governo português em relação aos temores dos impactos da tempestade Charles no continente. “Quero expressar minha gratidão à Polícia de Segurança Pública de Portugal, à Defesa Civil e a todas as outras agências com as quais trabalhamos. Desde a noite de terça-feira até as primeiras horas de quarta-feira, realizamos a desmontagem de uma enorme quantidade de estruturas temporárias — incluindo quilômetros de cabos elétricos e milhares de metros quadrados de estruturas provisórias. Foi um trabalho intenso: desmontamos estruturas de credenciamento, postos de controle de segurança, áreas de networking e muito mais”, destacou.

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Cosgrave contou que a programação de hoje foi ampliada para compensar o cancelamento de ontem. “Estamos muito felizes em receber todos de volta hoje. Conseguimos acomodar todos os palestrantes e expandimos a programação. Realizaremos diversas sessões ao longo do dia, indo até as 17h — ou até um pouco mais tarde, em alguns palcos. Hoje será, possivelmente, o dia mais movimentado que já tivemos”, garantiu.

Networking e impactos

De acordo com o CEO do Web Summit, os hotéis da cidade ficaram lotados; as pessoas estavam se reunindo, usando aplicativos e fazendo networking — algo que continuou até as 18h. “Tivemos uma grande quantidade de eventos paralelos por toda a cidade. O nível de atividade é impressionante: pessoas de mais de 160 países diferentes vieram até aqui, todas com um objetivo comum: conectar-se”, acrescentou. De acordo com Cosgrave, o evento costuma impulsionar os negócios dos expositores, em um crescimento médio anual de 11%.

Ao ser questionado sobre os prejuízos do evento por conta da tempestade, Cosgrave evitou dar números e voltou a afirmar que o governo “tomou a decisão certa” ao recomendar o cancelamento do evento, ontem. “Quanto à questão do impacto, ontem, tudo correu incrivelmente bem. O dia foi excelente, e hoje também, apesar de a cidade estar mais vazia. A cidade acaba se beneficiando de duas formas. Não sei exatamente os números, deixo isso para quem cuida dos dados. É algo que acontece. É um evento climático que não dá para controlar, a gente apenas lida com a situação”, afirmou.

Embora tenha afirmado que evita temas políticos, Cosgrave reconheceu que, nos últimos dois anos, devido a certas lideranças, inclusive nos Estados Unidos, as principais instâncias internacionais acabaram ficando em segundo plano, especialmente a questão climática. Contudo, há uma nova onda de mudanças globais que ele elogiou, pois há uma maior preocupação em relação à questão climática nas novas lideranças que estão assumindo o poder, inclusive nos Estados Unidos, onde houve eleições de meio de mandato com a vitória dos democratas no Congresso norte-americano.

“Estou otimista de que o clima global está mudando, e não apenas pelas recentes movimentações nos Estados Unidos. Espero que aqueles que detêm grande poder e influência percebam que possuem uma responsabilidade para com todos os outros seres humanos e, também, para com o nosso planeta. Espero que possamos fazer mais. Temos uma trajetória, mas nunca é o suficiente — nunca dá para fazer o bastante”, disse.

Presença brasileira

Assim como na abertura, Cosgrave destacou as empresas de tecnologia do Brasil e ressaltou a presença de participantes de São Paulo, porque, na avaliação dele, isso reflete uma mudança global. “Existe uma onda de inovação que está se espalhando da Califórnia para o resto do mundo. E, em São Paulo, muita coisa está acontecendo, porque a cidade é enorme. E o número de pessoas vindo de São Paulo para o Web Summit é realmente expressivo e o Web Summit tem uma dimensão enorme — talvez até maior do que a própria cidade de Lisboa. Talvez, sob essa perspectiva, possamos ver o evento de uma forma diferente”, afirmou.

O executivo lembrou que há também um grande número de brasileiros vivendo em Portugal. “Quando começamos o evento, 10 anos atrás, algumas pessoas temiam: ‘Ah, não, isso vai significar que só virão brasileiros!’. Mas isso funcionou como um enorme outdoor para empresas brasileiras que desejam se expandir globalmente; é uma excelente oportunidade para elas”, acrescentou.

*A jornalista viajou a convite do Web Summit

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