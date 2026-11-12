Primeiro 5 estrelas de Goiás, Castro's Park Hotel celebra 40 anos

Castro's Park Hotel, inaugurado em 7 de novembro de 1986 por Olavo e Norma de Castro: empreendimento foi o primeiro hotel cinco estrelas de Goiás - (crédito: Divulgação)

O Castro's Park Hotel celebrou 40 anos no sábado (7/11). O primeiro hotel cinco estrelas de Goiás comemorou a data de inauguração, ocorrida em 1986, com uma programação especial voltada aos hóspedes.



















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As atividades começaram com café da manhã colonial ao som do pianista Clayton Kolling. No almoço, a tradicional feijoada de sábado do Restaurante Ipê ganhou edição comemorativa acompanhada por trio de samba e música ao vivo.

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O cardápio manteve a tradição com o bolo de abacaxi com ameixa, servido em todo 7 de novembro desde a abertura com a mesma receita. À noite, a celebração teve encerramento musical também conduzido por Clayton Kolling.

"Quatro décadas de história merecem ser celebradas em torno daquilo que sempre nos uniu: a arte de receber bem", afirmaram a diretora e proprietária Silvana da Cunha Castro Mendonça e o diretor Olavo de Castro Araújo.

História e pioneirismo

O empreendimento foi idealizado pelo empresário e pecuarista Olavo de Castro e por sua esposa, Norma de Castro. Na época, estudos de mercado apontavam que Goiânia comportaria apenas um hotel três estrelas.

O casal ergueu a estrutura com recursos próprios ao longo de seis anos de obras. O projeto assinado pelos arquitetos Paulo Casé e Luiz Accioli mudou o padrão de hospedagem, gastronomia e eventos na capital goiana.

Sob a gestão da família fundadora, o estabelecimento dispõe de 172 apartamentos e suítes. O endereço passa por processo de reforma e já concluiu a modernização de mais de 80 acomodações.

O local recebeu personalidades ao longo das quatro décadas, incluindo Pelé, Maradona, Xuxa, a banda Guns N' Roses e a Seleção Brasileira, além de atender rotineiramente delegações de futebol.

Eventos corporativos e lazer

A estrutura corporativa atende até 500 pessoas e inclui serviço completo com sala VIP para congressos, convenções e confraternizações. A área de lazer oferece piscinas aquecidas com bar próprio e academia com aparelhos de última geração.

A agenda comemorativa continua em 17 de novembro, às 19h, com um coquetel privativo para empresas parceiras e clientes corporativos.

A celebração contará com apresentação de orquestra, piano de Clayton Kolling e o lançamento de um espumante exclusivo produzido especialmente para os 40 anos.

