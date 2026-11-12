Golpes na Black Friday: saiba como agir para tentar reaver o dinheiro

A advogada criminalista Patrícia Feitosa explica como distinguir fraudes de problemas comuns na Black Friday e proteger o consumidor - (crédito: Divulgação)

A Black Friday movimenta o comércio e eleva as oportunidades de compra, mas exige atenção diante de fraudes praticadas tanto pela internet quanto em estabelecimentos físicos. Falsas promoções, anúncios enganosos, perfis fraudulentos, clonagem de cartões, cobranças indevidas e pedidos de pagamento via Pix estão entre os incidentes que causam prejuízos aos consumidores.

Conforme a estratégia utilizada na fraude, a conduta pode configurar estelionato, crime previsto no artigo 171 do Código Penal. A infração acontece quando artifícios são empregados para induzir ou manter a vítima em erro, com a meta de obter vantagem ilícita. A depender das circunstâncias de cada caso, outras infrações também podem ser identificadas.

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A advogada criminalista Patrícia Feitosa esclarece essa distinção: "é importante que o consumidor entenda que nem todo problema em uma compra é necessariamente um crime. Mas, quando existe uma fraude planejada para enganar a vítima e obter dinheiro ou alguma vantagem, pode haver a configuração de estelionato. A forma como a situação aconteceu precisa ser analisada".

Coleta de provas e boletim de ocorrência

Ao constatar o golpe, a primeira providência recomendada consiste em reunir o maior número possível de elementos. A vítima precisa preservar dados que ajudem a demonstrar o ocorrido:

comprovantes de pagamento e notas fiscais;

mensagens trocadas, anúncios e e-mails;

números de telefone utilizados no contato;

dados das contas bancárias envolvidas.

Registrar o boletim de ocorrência comunica o episódio às autoridades e viabiliza a investigação criminal. A especialista reforça que o registro deve ocorrer mesmo diante de perdas financeiras reduzidas, pois as informações ajudam a identificar os autores e a relacionar fraudes diferentes praticadas pelo mesmo grupo.

Procedimentos para pagamentos via Pix

Em ocorrências com transferências via Pix, a pessoa lesada precisa acionar a instituição bancária imediatamente por meio dos canais oficiais. Cabe solicitar a contestação da transação por suspeita de fraude, acompanhada do pedido de acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), quando a ferramenta for cabível.

O pedido de contestação pode ser formalizado em até 80 dias após o envio do dinheiro. O retorno dos valores aos consumidores depende da apuração bancária e da existência de recursos disponíveis nas contas receptoras.

Tentativas de golpes de recuperação

A especialista adverte para os chamados golpes de recuperação. Nessa prática criminosa, fraudadores entram em contato com pessoas lesadas e prometem reaver os valores desviados mediante cobrança de taxas antecipadas ou solicitação de dados pessoais e bancários.

Diante desse perigo, a recomendação é desconfiar de ofertas que cobrem quantias prévias para reaver recursos, buscando atendimento unicamente junto aos bancos e às autoridades. Preservar as mensagens e o histórico das conversas sem exclusões fornece material essencial para a apuração policial e a identificação dos responsáveis.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.