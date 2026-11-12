Black Friday deve ter alta de 1,8% nas vendas, aponta CNC

Mesmo com o crescimento, a estimativa também aponta para uma desaceleração nesta edição, visto que em 2025 houve uma expansão de 3,2% frente ao ano anterior. - (crédito: Divulgação/IPEDF)

O comércio se prepara para uma das datas mais importantes do varejo no calendário brasileiro. A Black Friday costuma atrair milhões de consumidores todos os anos para aproveitar as promoções, que ocorrem não apenas na data oficial — a quarta sexta-feira de novembro —, mas já começam semanas antes. Em 2026, a expectativa é que haja um crescimento no volume total de vendas, apesar de a inflação também ter avançado nos últimos meses.

Um levantamento publicado nesta quinta-feira (12/11) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que a projeção da entidade é que as vendas totalizem R$ 11,52 bilhões em 2026, o que indica um avanço de 1,8% na comparação com o ano anterior. Mesmo com o crescimento, a estimativa também aponta para uma desaceleração nesta edição, visto que, em 2025, houve uma expansão de 3,2% frente ao ano anterior.

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Segundo a projeção da CNC, os eletroeletrônicos, como televisores, smartphones e notebooks, além das utilidades domésticas, móveis e eletrodomésticos, devem responder, juntos, por 60% da movimentação financeira prevista no varejo nesta época. Outros setores que devem se destacar na data são hiper e supermercados, com cerca de R$ 2 bilhões, e vestuário e acessórios, que devem responder por R$ 1,4 bilhão.

De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 4,63%, acima do teto da meta prevista pelo Banco Central. Entre os setores mais procurados na Black Friday, os artigos de residência registraram um aumento abaixo do índice geral, de 2,88%, assim como vestuário (3,21%) e eletroeletrônicos (2,97%).

Além da proximidade das festas de fim de ano, outro fator que impulsiona o consumo na Black Friday é que a data deixou de ser apenas um dia de promoções, que agora começam semanas antes, com outras datas importantes, como o "11.11". O levantamento da CNC monitorou os preços diários de 150 itens de 30 categorias ao longo de 40 dias e mostrou que, em 70% desses grupos de produtos, já houve tendência de redução prévia de preços.

O presidente do Sistema CNC-Sesc-Senac, José Roberto Tadros, explica que, para viabilizar as compras de fim de ano, os empresários estão reduzindo margens para não espantar as famílias que passaram os últimos meses com os orçamentos comprometidos por dívidas. “É mais uma amostra de como o comércio busca alternativas para contornar as incertezas econômicas e legislativas deste momento em que estamos”, comenta.