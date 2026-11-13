IBGE prevê queda de 2,6% na safra de grãos de 2027

A soja deve registrar produção de 173,9 milhões de toneladas em 2027, recuo de 0,6% em relação à safra anterior. - (crédito: Divulgação)

A safra brasileira de grãos deve alcançar 346,6 milhões de toneladas em 2027, uma queda de 2,6% em relação ao volume estimado para 2026. A projeção, divulgada nesta sexta-feira (13/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), representa uma redução de 9,2 milhões de toneladas na comparação com o recorde previsto para este ano.

Os dados fazem parte do primeiro prognóstico do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA). A área a ser colhida no país foi estimada em 83,2 milhões de hectares, uma redução de 0,1% em relação a 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre os fatores que podem influenciar o resultado estão as condições climáticas, os custos de produção e a situação financeira dos produtores. A expectativa de um El Niño forte pode provocar períodos de seca no Centro-Oeste e excesso de chuvas no Sul, com possíveis impactos sobre a produtividade das lavouras.

O encarecimento de combustíveis, defensivos agrícolas e fertilizantes também pressiona o setor. A alta dos preços do petróleo e a valorização do dólar elevam os custos de insumos importados. Além disso, o endividamento e as perdas acumuladas em safras anteriores, incluindo os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul em 2025 e 2026, limitam a capacidade de investimento de parte dos produtores.

Leia também:Durigan diz que governo não gasta mais do que arrecada e culpa juros por endividamento

A soja deve registrar produção de 173,9 milhões de toneladas em 2027, recuo de 0,6% em relação à safra anterior. A área cultivada está estimada em 48,4 milhões de hectares, crescimento de 0,1%.

Para o milho, a projeção é de 137,4 milhões de toneladas, queda de 5,6%, equivalente a 8,1 milhões de toneladas a menos. A primeira safra deve somar 29,3 milhões de toneladas, redução de 1,3%. Já a segunda safra tem previsão de 108,1 milhões de toneladas, recuo de 6,7%.