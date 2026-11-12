Lucro recorrente da Caixa foi de R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre de 2026

A participação da Caixa no mercado de financiamento imobiliário ficou em 68,2% no cenário nacional. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 7,4% em relação ao mesmo período do ano passado e de 10,6% na comparação com o segundo trimestre. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o resultado chegou a R$ 10,9 bilhões, recuo de 14,6% em 12 meses.

Apesar da redução no lucro, a instituição ampliou a carteira de crédito, que alcançou R$ 1,482 trilhão em setembro, crescimento de 11,1% em um ano e de 2,4% no trimestre. Os dados fazem parte do balanço divulgado pelo banco referente ao terceiro trimestre de 2026.

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A receita de intermediação financeira somou R$ 68,6 bilhões entre julho e setembro, alta de 7% na comparação anual. Nos nove primeiros meses, o indicador atingiu R$ 202,3 bilhões, avanço de 12,9%. A margem financeira chegou a R$ 18,3 bilhões no trimestre, crescimento de 11%, e a R$ 56,3 bilhões no acumulado do ano, aumento de 14,3%.

As receitas com serviços e tarifas totalizaram R$ 7,4 bilhões no terceiro trimestre, alta de 4,6% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado de janeiro a setembro, foram R$ 22,3 bilhões, crescimento de 9,9%. As despesas administrativas, por sua vez, somaram R$ 12 bilhões no trimestre, avanço de 6,9%, e R$ 35 bilhões no acumulado, aumento de 6,3%.

O aumento da inadimplência e das despesas com provisões para perdas de crédito pressionou o resultado da Caixa. O índice de inadimplência chegou a 4,01% em setembro, alta de 1 ponto percentual em 12 meses e de 0,37 ponto percentual em relação a junho.

A despesa com provisão para devedores duvidosos (PDD) somou R$ 5,9 bilhões no terceiro trimestre, aumento de 16,9% em relação ao mesmo período de 2025. No acumulado dos nove primeiros meses, o valor passou de R$ 10,7 bilhões em 2025 para R$ 19,4 bilhões neste ano.

Segundo o balanço, o aumento das provisões reflete a elevação da inadimplência, o crescimento de R$ 148 bilhões na carteira de crédito e a mudança metodológica decorrente da Resolução nº 4.966 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que entrou em vigor em janeiro de 2025. A implementação da norma resultou no reconhecimento inicial de R$ 4,1 bilhões diretamente no patrimônio líquido.

O índice de provisão ficou em 4,72%, enquanto a cobertura das operações em atraso alcançou 118%. A Caixa informou ainda que 91% da carteira permanecia concentrada no Estágio 1, classificação de menor risco, com participação relevante do crédito imobiliário, que representa 70,4% do total.

O crédito imobiliário continuou como principal segmento da instituição. A carteira chegou a R$ 1,043 trilhão em setembro, alta de 15,5% em 12 meses. A participação da Caixa no mercado de financiamento imobiliário ficou em 68,2%.

A carteira comercial somou R$ 269,7 bilhões. Dentro desse segmento, o crédito para pessoas físicas cresceu 7,4% em um ano, impulsionado pelas operações de consignado, que alcançaram R$ 116,4 bilhões. As carteiras de infraestrutura e agronegócio fecharam setembro em R$ 108,6 bilhões e R$ 60,6 bilhões, respectivamente.