Galípolo diz que debate sobre juros parece 'disputa de torcida organizada'

Galípolo afirmou que há uma confusão sobre as atribuições do Copom e as funções exercidas pelos integrantes da diretoria - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, criticou o atual cenário de divulgação de informações sobre juros e afirmou que o debate econômico está marcado pela disputa de torcida organizada. A declaração foi feita nesta sexta-feira (13/11), durante evento promovido pelo banco Barclays.

Leia também:Durigan diz que governo não gasta mais do que arrecada e culpa juros por endividamento



“O debate econômico está mais conflagrado que disputa de torcida organizada e postagem em rede social. O filósofo Harari (escritor israelense) disse certa vez que a 'verdade custa caro' e que demanda a gente investigar, contestar, ir atrás de dados. É custoso ir atrás da verdade. Já a mentira é barata, a ficção é barata”, afirmou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante o encontro, Galípolo também foi questionado sobre a renovação de dois terços da diretoria do Banco Central nos próximos meses e se a indicação de nomes que já criticaram os níveis da meta de inflação poderia afetar a credibilidade do Comitê de Política Monetária (Copom).

O presidente do BC lembrou que a escolha dos diretores é uma prerrogativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ressaltou que todos os atuais integrantes da diretoria foram indicados pelo chefe do Executivo.

“Eu acho curioso quando a gente fala: 'Poxa, talvez até o final de 2026 vai ter maioria'. Precisa lembrar: todos os diretores que estão aí foram indicados pelo presidente Lula. Todos; não há nenhum diretor lá que não tenha sido indicado pelo presidente Lula”, declarou.

Copom

Galípolo também afirmou que há uma confusão sobre as atribuições do Copom e as funções exercidas pelos integrantes da diretoria. Segundo ele, cada área do Banco Central tem responsabilidades específicas, que não se limitam às decisões sobre a taxa básica de juros.

“Acho que também às vezes existe uma confusão, porque o Copom chama muita atenção na opinião pública. Às vezes tem pessoas que debatem como se fossem os meus sobrinhos quando estão montando um time de seleção de futebol, querendo colocar dez centroavantes”, disse.