Comércio varejista fica estável em setembro, com alta de 0,2%, aponta IBGE

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro avançou 0,2% em setembro de 2026, na comparação com agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (13/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado repetiu a variação registrada no mês anterior e indica estabilidade no setor.

A média móvel trimestral do varejo restrito ficou em -0,1% em setembro, mesmo resultado do trimestre encerrado em agosto. Já o varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo, também cresceu 0,2%, após recuar 0,1% no mês anterior.

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Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, o comércio varejista registrou expansão de 1,1%. Foi o 16º resultado trimestral positivo consecutivo.

De acordo com o gerente da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), Cristiano Santos, variações entre -0,5% e +0,5% devem ser interpretadas como estabilidade, por estarem estatisticamente próximas de zero. "Se a gente olhar os resultados da margem para o ano de 2026, a gente teve um crescimento concentrado no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março) e depois disso tivemos ou queda (abril e junho) ou estabilidade, como é o caso do mês de referência”, avaliou.

Cinco das oito atividades que compõem o varejo restrito registraram crescimento na passagem de agosto para setembro. O destaque foi o segmento de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com alta de 7,6%.

Também avançaram combustíveis e lubrificantes (2,8%), tecidos, vestuário e calçados (2,5%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1%) e livros, jornais, revistas e papelaria (0,8%).

Entre as atividades com retração, móveis e eletrodomésticos apresentaram queda de 2,6%. As vendas de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo recuaram 0,5%, enquanto outros artigos de uso pessoal e doméstico tiveram redução de 0,3%.

No varejo ampliado, veículos e motos, partes e peças registraram queda de 1,8%. O segmento de material de construção recuou 1,3%.

Na comparação com setembro de 2025, o varejo restrito cresceu 1,7%. O resultado representa aceleração em relação à alta de 0,5% registrada em agosto. No acumulado de 2026 e em 12 meses, o avanço também foi de 1,7%.

Varejo ampliado

No varejo ampliado, a alta interanual foi de 0,3%. O setor acumula crescimento de 1,5% no ano e de 1,3% em 12 meses.

Sete das oito atividades do varejo restrito tiveram expansão na comparação anual. Os maiores avanços foram registrados em equipamentos para escritório, informática e comunicação (19,5%), livros, jornais, revistas e papelaria (6,3%), combustíveis e lubrificantes (5,3%) e artigos farmacêuticos (5,1%).

As vendas do comércio avançaram em 16 das 27 unidades da Federação na passagem de agosto para setembro. Tocantins teve a maior alta, de 3,2%, seguido por Paraná (1,7%) e Acre (1,5%). Os maiores recuos foram registrados no Ceará (-2%), Rio de Janeiro (-1,6%) e Amapá (-1,4%).

Na comparação com setembro de 2025, houve crescimento em 19 unidades da Federação. Acre (9,9%), Rondônia (9,7%) e Distrito Federal (9,7%) apresentaram as maiores altas. As quedas mais expressivas ocorreram no Rio Grande do Norte (-4,8%), em Goiás (-3,9%) e no Rio de Janeiro (-3,6%).