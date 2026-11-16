Operação da Receita apreende R$ 581 milhões em drogas e produtos falsos

Barreirinhas destacou a integração entre órgãos do governo no combate ao crime, estratégia também adotada na Operação Carbono Oculto, que investigou esquemas de lavagem de dinheiro e irregularidades no setor de combustíveis no Sudeste - (crédito: Reprodução/Youtube Ministério da Fazenda)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, repercutiram nesta segunda-feira (16/11) os resultados finais da Operação Fronteira Receita Federal, que registrou a apreensão de R$ 581,08 milhões em drogas e mercadorias entre os dias 3 e 13 de novembro.

Realizada em conjunto com órgãos como a Polícia Federal e o Exército, a operação da Receita contra fraudes financeiras, contrabando e tráfico de drogas apreendeu toneladas de maconha, mais de 200 kg de matéria-prima para a produção de cocaína, além de armas de fogo, munições, perfumes e cosméticos falsificados, cigarros eletrônicos (vapes) e canetas emagrecedoras.

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Ao lado de Durigan e Barreirinhas, o coordenador-geral de Combate ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal, Raphael Eugênio, afirmou que, embora o Brasil não seja produtor de drogas, a repressão a esses produtos tem o objetivo de evitar que o país seja utilizado como ponto de passagem para o tráfico internacional.

“Brasil não é produtor de drogas, não produz armas, mas ele funciona como ponto de passagem. O problema disso é que gera rastro de violência e de poder das organizações criminosas que ficam em cima do nosso país”, explicou o auditor fiscal. Ele também destacou o legado da operação no combate à atuação de organizações criminosas.

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O auditor fiscal também mencionou a atuação de uma das grandes organizações criminosas do país, que, além de crimes fronteiriços, estava envolvida em homicídios, sequestros e tortura.

A integração entre órgãos do governo para combater o crime segue, na avaliação de Barreirinhas, a mesma estratégia adotada na Operação Carbono Oculto, que combateu esquemas de lavagem de dinheiro em fundos financeiros e irregularidades no setor de combustíveis em estados do Sudeste.

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“E eu acho que, se é uma marca, ministro (Dario Durigan), do enfrentamento às organizações criminosas dessa gestão e do trabalho da Receita Federal nesse esforço todo, é essa cooperação, essa coordenação interinstitucional e interfederativa. Esse é o caminho para se enfrentar as organizações criminosas”, defendeu.

Ministério da Segurança

Os resultados da operação da Receita contra produtos ilegais nas regiões de fronteira foram divulgados no início da semana em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia estratégias para a criação do futuro Ministério da Segurança Pública, que será instituído a partir do desmembramento da pasta da Justiça.

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Estabelecido pelo governo como compromisso após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública no Congresso, o novo ministério ficará responsável pelo orçamento e pelas ações do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), previsto em lei para promover a integração entre as polícias Federal, Civil e Militar.