Dólar dispara e se aproxima de R$ 5,80 nesta segunda-feira (16)

Dólar chegou a R$ 5,76, com alta de 1,8%, por volta das 13h desta segunda-feira (16/11) - (crédito: Steven Depolo)

O dólar abriu as operações nesta segunda-feira (16/11) em forte alta. No fechamento da semana anterior, a moeda norte-americana encerrou o pregão cotada a R$ 5,65. Com avanço de 1,8%, por volta das 13h (horário de Brasília), a divisa chegou a R$ 5,76, em meio a uma série de fatores domésticos que pressionam os mercados no início da semana.

Além dos desafios internos, a cotação da moeda também sofre influência do cenário externo. O índice DXY, que mede a força do dólar em relação às principais divisas do mundo, operava em alta no início da tarde desta segunda.

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Na última sexta-feira (13), já durante a noite, após o encerramento dos mercados, deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protocolaram quatro projetos de lei com o objetivo de elevar a tributação sobre grandes fortunas, investimentos como as letras de crédito e os Juros sobre o Capital Próprio (JCP). As propostas buscam abrir espaço fiscal por meio do aumento da arrecadação.

A iniciativa provocou reações no mercado e ampliou as divergências entre a equipe econômica do governo Lula e a ala tradicional do PT. Os dois grupos apresentaram posições distintas na última semana em relação às medidas de ajuste fiscal.

Prévia do PIB

Além dessas questões, o mercado também recebeu mal o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que recuou 0,2% em setembro, com um desempenho mais fraco da indústria e dos serviços. O IBC-Br é considerado a ‘prévia do PIB’ e sinaliza que uma possível recessão pode estar a caminho, ao mesmo tempo em que a política monetária segue restritiva.

Além dessas questões, o mercado também repercutiu o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que recuou 0,2% em setembro, com desempenho mais fraco da indústria e dos serviços. Considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o indicador aponta uma desaceleração da atividade econômica, enquanto a política monetária segue restritiva.

Ibovespa

No mercado acionário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), também registrava queda de cerca de 1,5% no início da tarde. O movimento era pressionado pelo mau desempenho do Banco do Brasil (BBAS3), após o resultado do terceiro trimestre. As ações da Petrobras (PETR4) e da Vale (VALE3) também recuavam mais de 2% no pregão.