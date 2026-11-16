InícioEconomia
Mercado

Dólar dispara e se aproxima de R$ 5,80 nesta segunda-feira (16)

Atritos na base governista e desconfiança do mercado com ajuste fiscal estão no radar dos investidores, que ainda esperam definição de ministro da Fazenda

Dólar chegou a R$ 5,76, com alta de 1,8%, por volta das 13h desta segunda-feira (16/11) - (crédito: Steven Depolo)
Dólar chegou a R$ 5,76, com alta de 1,8%, por volta das 13h desta segunda-feira (16/11) - (crédito: Steven Depolo)

O dólar abriu as operações nesta segunda-feira (16/11) em forte alta. No fechamento da semana anterior, a moeda norte-americana encerrou o pregão cotada a R$ 5,65. Com avanço de 1,8%, por volta das 13h (horário de Brasília), a divisa chegou a R$ 5,76, em meio a uma série de fatores domésticos que pressionam os mercados no início da semana.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Além dos desafios internos, a cotação da moeda também sofre influência do cenário externo. O índice DXY, que mede a força do dólar em relação às principais divisas do mundo, operava em alta no início da tarde desta segunda.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na última sexta-feira (13), já durante a noite, após o encerramento dos mercados, deputados do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, protocolaram quatro projetos de lei com o objetivo de elevar a tributação sobre grandes fortunas, investimentos como as letras de crédito e os Juros sobre o Capital Próprio (JCP). As propostas buscam abrir espaço fiscal por meio do aumento da arrecadação.

A iniciativa provocou reações no mercado e ampliou as divergências entre a equipe econômica do governo Lula e a ala tradicional do PT. Os dois grupos apresentaram posições distintas na última semana em relação às medidas de ajuste fiscal.

Prévia do PIB

Além dessas questões, o mercado também recebeu mal o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que recuou 0,2% em setembro, com um desempenho mais fraco da indústria e dos serviços. O IBC-Br é considerado a ‘prévia do PIB’ e sinaliza que uma possível recessão pode estar a caminho, ao mesmo tempo em que a política monetária segue restritiva.

Além dessas questões, o mercado também repercutiu o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), que recuou 0,2% em setembro, com desempenho mais fraco da indústria e dos serviços. Considerado a prévia do Produto Interno Bruto (PIB), o indicador aponta uma desaceleração da atividade econômica, enquanto a política monetária segue restritiva.

Ibovespa

No mercado acionário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), também registrava queda de cerca de 1,5% no início da tarde. O movimento era pressionado pelo mau desempenho do Banco do Brasil (BBAS3), após o resultado do terceiro trimestre. As ações da Petrobras (PETR4) e da Vale (VALE3) também recuavam mais de 2% no pregão.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphael Pati

Repórter especializado em Economia no Correio Braziliense desde 2024, acompanha o cenário macroeconômico de Brasília e o mercado financeiro. Apaixonado por livros e boas histórias.

Por Raphael Pati
postado em 16/11/2026 13:37
x