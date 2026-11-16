Golpes com IA ampliam riscos na Black Friday, alerta Serasa

Empresas também podem ser prejudicadas quando suas marcas são utilizadas sem autorização em esquemas fraudulentos - (crédito: Mercado Hoje)

A proximidade da Black Friday, dia 27 de novembro, aumenta o alerta sobre fraudes digitais que utilizam inteligência artificial (IA). Levantamento da Serasa aponta que lojas falsas lideram as menções a fraudes, com 53%.

Os golpes envolvendo Pix aparecem em seguida, com 42%. A exposição dos consumidores a fraudes que utilizam inteligência artificial também cresceu. O percentual passou de 26%, em 2025, para 32%, em 2026.

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Além dos consumidores, empresas também podem ser prejudicadas quando suas marcas são utilizadas sem autorização em esquemas fraudulentos. Já aquelas que incorporam ferramentas de inteligência artificial às estratégias de comunicação e publicidade precisam observar os riscos associados ao uso dessas tecnologias.



Segundo outro levantamento da Serasa Experian, realizado com 1.480 consumidores, 86% dos entrevistados afirmaram já ter desistido de aproveitar uma promoção por medo de cair em golpes digitais. Além disso, 84% acreditam que a inteligência artificial torna as abordagens fraudulentas muito mais convincentes. Entre as principais preocupações estão os anúncios falsos em redes sociais, citados por 32% dos entrevistados, que podem utilizar clonagem de voz e rosto de celebridades para dar credibilidade a ofertas irreais.