Morgan Stanley reduz recomendação para o Ibovespa e prevê queda de 7% em 2027

O banco também rebaixou o Brasil de equalweight (exposição em linha com o benchmark, equivalente a neutro) para underweight (exposição abaixo do benchmark, equivalente à venda). - (crédito: AFP)

A projeção para o Ibovespa — principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) — em 2027 foi revisada para uma queda de 7%, segundo análise do banco de investimentos norte-americano Morgan Stanley. A instituição, que figura entre as mais respeitadas do mercado financeiro internacional, aponta que o cenário de juros elevados no país e outras dificuldades estruturais da economia devem impactar negativamente o desempenho da Bolsa no próximo ano.



O banco também rebaixou o Brasil de equalweight (exposição em linha com o benchmark, equivalente a neutro) para underweight (exposição abaixo do benchmark, equivalente à venda). A reclassificação consta no relatório da instituição para a América Latina, divulgado nesta segunda-feira (16/11).

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Apesar de projetar um cenário de crescimento econômico em outros países da região, que, segundo o banco, aproveitam o cenário de avanço da inteligência artificial para aprimorar o próprio mercado, a projeção para o Brasil vai na contramão dos vizinhos e indica uma perspectiva de saída de investimentos, em meio ao risco inflacionário crescente e falta de sinalização única sobre a trajetória fiscal.

O Morgan Stanley também cita os juros elevados como empecilho para o crescimento econômico no país. Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), o colegiado manteve em 13,75% ao ano a taxa básica de juros, após uma trajetória de cinco cortes consecutivos de 0,25 ponto percentual (p.p).

Outros países da região, como Argentina, Chile, México, Peru e Panamá, ainda são classificados como overweight (compra), enquanto a Colômbia segue como equalweight.

Mesmo com o rebaixamento da recomendação para o Brasil, o banco mantém perspectivas positivas para determinados ativos nacionais. A instituição avalia que empresas exportadoras ou com receitas dolarizadas ainda podem se beneficiar do ciclo global de investimentos, como Petrobras (PETR3; PETR4), Embraer (EMBJ3), Suzano (SUZB3), JBS (BDR: JBSS32), Itaú Unibanco (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11), Sabesp (SBSP3) e Axia Energia (AXIA3).