Fenafisco propõe alívio tributário para classe média no governo Lula

Francelino Valença, presidente da Fenafisco, defende a redução da pressão tributária sobre a classe média e a correção da tabela do IR - (crédito: Divulgação)

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco) defende a inclusão da classe média trabalhadora nas prioridades econômicas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Francelino Valença, presidente da entidade, aponta que o segmento enfrenta dificuldades para equilibrar as contas domésticas e necessita de medidas que diminuam a pressão tributária sobre trabalhadores, aposentados e pensionistas.

O dirigente reconhece os avanços recentes nas políticas de distribuição de renda, como a valorização do salário mínimo e a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Para a entidade, essas iniciativas precisam continuar, acompanhadas de ações voltadas à realidade financeira da classe média.

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A avaliação indica que essa parcela da população arca com tributos sobre renda e consumo. O grupo também assume despesas com serviços privados de educação e saúde diante das limitações da rede pública, comprometendo parcela expressiva dos ganhos com necessidades básicas.

"Uma política fiscal socialmente justa precisa considerar a capacidade de pagamento de cada contribuinte e buscar equilíbrio entre tributação, renda disponível e acesso aos serviços públicos", defende Valença.

Aposentadorias e correção da tabela

Entre as medidas sugeridas pela entidade está a extinção da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas do serviço público a partir dos 75 anos. A cobrança instituída pela reforma previdenciária de 2003 reduz a renda de pessoas que enfrentam despesas maiores com saúde e cuidados pessoais durante o envelhecimento.

A Fenafisco também propõe mecanismos permanentes de atualização da tabela do Imposto de Renda, focando contribuintes com ganhos acima de R$ 7.350 mensais. Sem uma revisão regular e transparente, reposições salariais destinadas a recompor perdas inflacionárias provocam distorções e ampliam a cobrança sobre o trabalhador.

Valença ressalta que atender a essas demandas não diminui a proteção social concedida aos cidadãos mais vulneráveis. A proposta busca equilibrar diferentes faixas salariais e reconhecer o papel dos contribuintes no financiamento estatal.

"A inclusão da classe média no orçamento não significa retirar direitos dos mais pobres. Significa reconhecer que a justiça social também depende de equilíbrio tributário, proteção da renda e oportunidades para todos", afirma o presidente da Fenafisco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.