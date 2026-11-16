Campo de Búzios: Prio e ExxonMobil vencem grande leilão de petróleo

A Prio e a ExxonMobil venceram a disputa pelos lotes 4 e 5 do 10º Leilão Spot de Petróleo da União. A rodada de negociação ocorreu na quinta-feira (12/11), com ofertas de cargas de petróleo provenientes do Campo de Búzios conduzidas pela PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.).
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O certame teve início oficial na etapa de viva-voz durante uma reunião on-line. A sessão contou com a participação de representantes de cinco companhias: a Prio, a ExxonMobil, a Petrobras, a PetroChina e a TotalEnergies.
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Divisão das cargas e prazos de carregamento
Os lotes negociados na reunião dividem-se de acordo com as seguintes especificações de volume e datas estipuladas para a retirada do óleo:
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o lote 4 foi arrematado pela Prio e corresponde a uma carga de 500 mil barris de petróleo da P-76, com carregamento previsto para o período de 22 a 23 de dezembro de 2026.
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o lote 5 foi arrematado pela ExxonMobil e contempla uma carga de 1 milhão de barris de petróleo do FPSO Almirante Barroso, com carregamento previsto para 30 a 31 de dezembro de 2026.
De acordo com o funcionamento estabelecido para os leilões spot, a divulgação dos valores financeiros obtidos com a venda das cargas ocorre 15 dias após o embarque.
Lotes arrematados na etapa anterior
A comercialização desses dois lotes deu sequência ao décimo leilão da União. No certame realizado anteriormente, no final de outubro, outros três lotes haviam sido arrematados por Petrochina, CNOOC e Petrobras:
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o lote 1 foi arrematado pela Petrochina, com uma carga de 1 milhão de barris de petróleo da P-79.
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o lote 2 foi arrematado pela CNOOC, envolvendo uma carga de 1 milhão de barris de petróleo do FPSO Almirante Tamandaré.
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o lote 3 foi arrematado pela Petrobras, composto por duas cargas de 500 mil barris de petróleo cada, procedentes da P-75 e da P-77.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.