O retorno de Huang também havia sido defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. - (crédito: AFP)

As ações da Nvidia dispararam nesta segunda-feira (23/11), após o retorno de Jensen Huang ao comando da companhia. Por volta das 12h10, os papéis registravam alta de 32%, levando o valor de mercado da fabricante de chips a US$ 4,04 trilhões. No fechamento da última sexta-feira (20/11), a empresa estava avaliada em US$ 3,03 trilhões.

No pré-mercado, as ações chegaram a avançar 29,5%. A reação também impulsionou os principais índices de Wall Street. Os contratos futuros do Nasdaq 100 subiram 6,53%, enquanto os do S&P 500 avançaram 4,07% e os do Dow Jones registraram alta de 2,45%.

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O movimento ocorre após a Nvidia registrar, na semana anterior, sua pior queda semanal desde 2008. A recuperação das ações foi acompanhada pelo anúncio da recondução de Huang, aprovada por unanimidade pelo conselho de administração da empresa.

O executivo voltou imediatamente ao cargo de CEO nesta segunda-feira, cerca de duas semanas depois de renunciar, em 12 de novembro. Segundo a companhia, ele reassumirá as mesmas atribuições que exercia antes do afastamento. O presidente do conselho, Harvey Jones, destacou a transparência de Huang e sua atuação à frente da empresa.

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A renúncia ocorreu após a divulgação de relatos sobre relacionamentos extraconjugais, incluindo um envolvendo a empresária Alice Huang, investigada por autoridades norte-americanas sob suspeita de ligação com atividades de espionagem para a China.

Durante o período de afastamento, a diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, assumiu interinamente o comando da companhia. Ela continuará exercendo a função de CFO.

O retorno de Huang também havia sido defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em publicação nas redes sociais, o republicano pediu que o conselho da fabricante reconduzisse o executivo.

"Espero que o Conselho da Nvidia recontrate Jensen Huang. Seria a melhor coisa para a Empresa e, também, para os EUA", escreveu Trump. Em declarações a jornalistas, o presidente afirmou confiar no executivo e disse que não se oporia à sua volta.