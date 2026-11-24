O dólar comercial recuava 1,55%, cotado a R$ 5,83, por volta das 11h50 desta terça-feira (24/11). Durante a manhã, a moeda norte-americana chegou à mínima de R$ 5,80, após ter se aproximado da marca de R$ 6 no pregão anterior. No mesmo horário, o Ibovespa avançava 1,33%, aos 166.983 pontos.
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O movimento ocorre após a Câmara dos Deputados aprovar o projeto de ajuste fiscal por 353 votos favoráveis, 128 contrários e cinco abstenções. A proposta foi encaminhada para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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O texto prevê uma economia de até R$ 56 bilhões em 2027. Entre as medidas, estabelece um limite de 2% para o crescimento das despesas acima da inflação em anos de risco fiscal e determina um corte linear de 10% nos incentivos tributários.
Apesar da aprovação, o mercado financeiro mantém dúvidas sobre a capacidade das medidas de estabilizar a trajetória da dívida pública. A reação dos investidores ocorre em meio à avaliação dos efeitos do pacote sobre as contas do governo e a sustentabilidade fiscal do país.
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